Πάτρα: Αστυνομική επιχείρηση στον Ριγανόκαμπο μετά την επίθεση σε γυναίκα

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή – Περιπολικά, ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ στο σημείο
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Ριγανόκαμπο της Πάτρας, λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες για την επίθεση που δέχθηκε γυναίκα από ομάδα Ρομά στην περιοχή.
Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με τέσσερα περιπολικά, πέντε μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ και άνδρες της ΟΠΚΕ να πραγματοποιούν ελέγχους και επιχειρησιακές παρεμβάσεις.
Η παρουσία της αστυνομίας είναι έντονη στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση ή τυχόν προσαγωγές.
Πάτρα: Πληθαίνουν οι επιθέσεις από Ρομά- «Επαγρύπνηση κοντά στους καταυλισμούς» συνιστούν οι αστυνομικοί
