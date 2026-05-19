Πάτρα-Πολύεδρο: Παρουσίαση του βιβλίου «Λίβανος, Μια ξεχωριστή ιστορία»

Παρουσιάζεται την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, σε εκδήλωση στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, το βιβλίο με τίτλο «Λίβανος. Μια ξεχωριστή ιστορία» του Δημήτρη Κούρκουλα, που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ο Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην Υπουργός.

Ο Δημήτρης Κούρκουλας θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Ο Λίβανος βρίσκεται συχνά στην κορυφή της διεθνούς ειδησεογραφίας για αρνητικούς πάντα λόγους: για σφαγές και βομβαρδισμούς, για απαγωγές και αεροπειρατείες, για χρεοκοπία και εκρήξεις. Αν αναλογιστούμε τα όσα έχουν συμβεί στη χώρα των κέδρων τα τελευταία πενήντα χρόνια δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Λίβανος είναι εφτάψυχος. Πώς εξηγείται το παράδοξο, μια χώρα με τόσο αρνητική εικόνα να προσελκύει τόση προσοχή και τόση συμπάθεια; Είναι ένα ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου από τότε που έζησα πέντε έντονα χρόνια στη Βηρυτό και κατάλαβα ότι έχω αγαπήσει τη χώρα και κυρίως τους ανθρώπους της.



Πώς ξεκίνησε ο δεκαπενταετής εμφύλιος; Γιατί το πολιτικό σύστημα της χώρας συνεχίζει να βασίζεται σε ένα αρχαϊκό σύστημα των 18 αναγνωρισμένων θρησκειών; Ποιος είναι ο ρόλος των Ελληνορθοδόξων; Τι είναι (και τι δεν είναι) η Χεζμπολάχ; Ποιος σκότωσε τον δισεκατομμυριούχο πρωθυπουργό Ραφίκ Χαρίρι; Τι είναι ο γάμος «προσωρινής απόλαυσης»; Μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ; Ποια είναι η γεωπολιτική διάσταση της λιβανέζικης κουζίνας;

Σε αυτά και άλλα καίρια ερωτήματα προκειμένου να καταλάβουμε μια τόσο περίπλοκη χώρα προσπαθώ να δώσω απλές απαντήσεις.

*Ο Δημήτρης Κούρκουλας διετέλεσε Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λίβανο την περίοδο 1997-2001, ο πρώτος Πρέσβης της Ε.Ε. μετά το τέλος του Εμφυλίου πολέμου. Υπηρέτησε επίσης ως Πρέσβης της Ε.Ε. στη Βουλγαρία κατά την περίοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων (2001-2006) και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2006-2010). Διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015.

Κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α’ εξάμηνο του 2014. Έχουν κυκλοφορήσει τα βιβλία του Μην πυροβολείτε την Ευρώπη – Γιατί είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόσεις Επίμετρο και Βοσνιακά θραύσματα – Μια νάρκη στην καρδιά της Ευρώπης, επίσης εκδόσεις Επίμετρο.