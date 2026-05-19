Ηλεία: Πέθανε ο Σάκης Κουρνούτας μετά το σοβαρό τροχαίο της Καθαράς Δευτέρας

Την τελευταία του πνοή άφησε στο ΠΓΝΠ Ρίου ο Σάκης (Διονύσης) Κουρνούτας, σε ηλικία 70 ετών, όπου νοσηλευόταν μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε με τη σύζυγό του στον κόμβο Ολυμπίων το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο είχε συμβεί όταν φέρεται να υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ οδηγούσε.

Έκτοτε νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση, μέχρι σήμερα που κατέληξε.

Ο Σάκης Κουρνούτας καταγόταν από το Στρέφι της Αρχαίας Ολυμπίας και μάλιστα την ημέρα του τροχαίου είχε επισκεφθεί το χωριό για τις παραδοσιακές δράσεις της Καθαράς Δευτέρας.

Ήταν εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είχε έντονη δράση στα κοινά, είτε ως στενός συνεργάτης επί σειρά ετών του πρώην βουλευτή Ηλείας και υπουργού του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Γεωργακόπουλου, είτε ως δημοτικός σύμβουλος Αρχαίας Ολυμπίας την περίοδο 2010-2014.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη, στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Στρεφίου.

Δήμος Αρχ. Ολυμπίας: Συλλυπητήριο Μήνυμα για την απώλεια του Διονυσίου Κουρνούτα

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Διονυσίου Κουρνούτα, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αγάπη τον τόπο του.

Ο εκλιπών, συνταξιούχος δάσκαλος, αφιέρωσε τη ζωή του στην εκπαίδευση και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, ενώ διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας την περίοδο 2010-2014, υπηρετώντας τα κοινά με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς.

Με ιδιαίτερη αγάπη για το Στρέφι, στάθηκε διαχρονικά δίπλα στο χωριό του και στους συγχωριανούς του, βοηθώντας ποικιλοτρόπως και αφήνοντας πίσω του ένα αποτύπωμα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Αριστείδης Παναγιωτόπουλος

Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

