Σία Αναγνωστοπούλου: Άμεση παύση κατασχέσεων & διοικητικής ταλαιπωρίας των πληγέντων κτηνοτρόφων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Αναφορά προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου στις 19.5.2026 με θέμα:«Άμεση παύση κατασχέσεων, δεσμεύσεων και διοικητικής ταλαιπωρίας των πληγέντων κτηνοτρόφων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας από την ευλογιά των αιγοπροβάτων».

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ως αναφορά την επιστολή του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, μέσω της οποίας ζητά την άμεση παύση κατασχέσεων των αποζημιώσεων και του τερματισμού της διοικητικής ταλαιπωρίας των πληγέντων κτηνοτρόφων. Με την επιστολή αυτή, ο Δήμος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το απαράδεκτο φαινόμενο κατασχέσεων, δεσμεύσεων και γραφειοκρατικών προσκομμάτων σε βάρος των παραγωγών της περιοχής, στους οποίους καταβλήθηκαν οι σχετικές ενισχύσεις λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η Δυτική Αχαΐα υπήρξε η πλέον πληγείσα περιοχή σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα από τη συγκεκριμένη ζωονόσο, καθώς θανατώθηκαν περίπου 24.000 αιγοπρόβατα και επλήγησαν συνολικά 251 κτηνοτροφικές εκτροφές, γεγονός που προκάλεσε τεράστια οικονομική, παραγωγική και κοινωνική καταστροφή στον πρωτογενή τομέα. Παρά το μέγεθος της καταστροφής και τις πολύμηνες καθυστερήσεις, αφού η νόσος εκδηλώθηκε ήδη από τον Αύγουστο του 2025, οι παραγωγοί συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις δεν συνιστούν εισόδημα, αλλά αποτελούν στοιχειώδες μέτρο επιβίωσης. Παρά το σαφές θεσμικό πλαίσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους δικαιούχους απαιτώντας επιπλέον δικαιολογητικά για την αποδέσμευση των χρημάτων, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και ακυρώνει στην πράξη τον σκοπό των αποζημιώσεων.

Τέλος, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να παρέμβουν άμεσα ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος, να σταματήσει κάθε διαδικασία δέσμευσης ή συμψηφισμού & να διασφαλιστεί ότι οι αποζημιώσεις θα φτάσουν ακέραιες στους δικαιούχους τους, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και προσκόμματα.