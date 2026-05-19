Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» εορτάζει τους Αγίους Νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο

Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα εορτάσει τους Αγίους Νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στο Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Θα τελεστεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία από 7 έως 10 το πρωί που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών. Στην πολυαρχιερατική Θεία λειτουργία, θα συγχοροστατήσουν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομος, μαζί με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας, κ.κ. Επιφάνιο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τεγέας, κ. Θεόκλητο που έχουν προσκληθεί και θα έρθουν στην Ιερά και Αποστολική Μητρόπολη των Πατρών για να τιμήσουν τη μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, Πολιούχων και Προστατών της Τρίπολης.

Στον Ι.Ν. του Αγ. Διονυσίου Πατρών βρίσκεται η εικόνα των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου.

Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» είναι ο Παναγιώτης Καρασπήλιος.