Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 20-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΙΔΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 / 5 / 2026
ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΕΛΠΙΔΑ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τετάρτη 20-5-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα παιδιά της: Αγγελική Ζαχαροπούλου, Ανδρέας και Σάντρα Ζαχαροπούλου, Δημήτρης και Σβετλάνα Ζαχαροπούλου
Τα εγγόνια της: Μαρία και Λάμπης, Αλέξης και Ιωάννα, Νικόλαος, Ισαβέλλα
Τα αδέλφια της: Κων/να και Στέφανος Καπλατζής
Τα δισέγγονα της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Τετάρτη 20-5-2026 και ώρα 5.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βασιλικού Αχαϊας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Νίκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Δημήτριος & Ευθυμία Παλούμπη, Αγγελική Παλούμπη.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Γιώργος, Νίκη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
---------------------
