Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 20-5-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΓΙΔΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 / 5 / 2026

ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΕΛΠΙΔΑ, ΣΟΦΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Τετάρτη 20-5-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα παιδιά της: Αγγελική Ζαχαροπούλου, Ανδρέας και Σάντρα Ζαχαροπούλου, Δημήτρης και Σβετλάνα Ζαχαροπούλου

Τα εγγόνια της: Μαρία και Λάμπης, Αλέξης και Ιωάννα, Νικόλαος, Ισαβέλλα

Τα αδέλφια της: Κων/να και Στέφανος Καπλατζής

Τα δισέγγονα της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ

ΕΤΩΝ 97



Κηδεύουμε την Τετάρτη 20-5-2026 και ώρα 5.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βασιλικού Αχαϊας.



Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Νίκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Δημήτριος & Ευθυμία Παλούμπη, Αγγελική Παλούμπη.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Γιώργος, Νίκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

