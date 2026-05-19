Νοσοκομείο Βέροιας: Νεκρός ηλικιωμένος άνδρας που έπεσε από τον τέταρτο όροφο

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο της Βέροιας σήμερα το μεσημέρι, όταν ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, ο 75χρονος άνδρας νοσηλευόταν στην Καρδιολογική Κλινική στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου της Βέροιας, όταν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, φέρεται ότι βγήκε στο μπαλκόνι, τοποθέτησε μια καρέκλα δίπλα στα κάγκελα, ανέβηκε και έπεσε από το μεγάλο ύψος του 4ου ορόφου και κατέληξε σε ένα προεξέχον σημείο του δευτέρου ορόφου.

Άμεσα έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας προκειμένου να συνδράμει την ανάσυρση του άνδρα. Στο σημείο βρίσκεται και η Αστυνομία που ερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.