Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα αλλάζει, ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο των παρεμβάσεών μας»

Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα, τόνισε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του στο 14ο Regional Growth Conference (RGC), οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου 2026, στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στο Ρίο.

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι η περιοχή άφησε πίσω της τις δεκαετίες ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και αλλάζει με όρους πραγματικής οικονομίας, επενδύσεων και εξωστρέφειας.

Παρουσιάζοντας συνοπτικά τον αναπτυξιακό απολογισμό και τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, ο κ. Φαρμάκης παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία:

-Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των έργων έχει ξεπεράσει το ορόσημο του 1,5 δισ. ευρώ, με 952 ενεργά δημόσια έργα να εκτελούνται σε όλη την Περιφέρεια.

-Εξασφαλίστηκε το δεύτερο μεγαλύτερο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης στη χώρα (μετά την Αττική), ύψους 371 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.

-Μόνο το 2025, οι πληρωμές ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ, ποσό που σημαίνει ότι καθημερινά διοχετεύονται περίπου 660.000 ευρώ στην τοπική οικονομία.

-Το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027), προϋπολογισμού 628,4 εκατ. ευρώ, καταγράφει ισχυρή εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση: τα ενταγμένα έργα αντιστοιχούν στο 93,1% της χρηματοδότησης, οι συμβασιοποιήσεις στο 54,6% και οι δαπάνες στο 30%.

Στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέγραψε ραγδαία πτώση της ανεργίας, ρίχνοντας το ποσοστό από 24-25% το 2019 σε κάτω από 10% μέσα σε έξι χρόνια. Παράλληλα, η περιοχή αναδεικνύεται σε κόμβο καινοτομίας, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στην Ελλάδα σε πλήθος νεοφυών επιχειρήσεων, την 11η στην Ευρώπη και τη 170ή παγκοσμίως. Επίσης, η Περιφέρεια πρωτοπορεί στην ενεργειακή μετάβαση, προχωρώντας στην υλοποίηση του μεγαλύτερου συνεργατικού ενεργειακού πάρκου στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης στις κοινωνικές προκλήσεις, όπως το στεγαστικό πρόβλημα και η δημογραφική συρρίκνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος πέτυχε την ένταξη του «AffordableHousing» στην ευρωπαϊκή στρατηγική και είναι έτοιμη να αξιοποιήσει 15 εκατ. ευρώ για δημιουργία και ανακαίνιση κατοικιών. Επίσης, προωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρόταση που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «Δικαίωμα στην Παραμονή», ένα σχέδιο που βασίζεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατάλληλων υποδομών ώστε οι πολίτες να μπορούν να ευημερούν στον τόπο τους.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ουσιαστικής αποκέντρωσης, αναφέροντας ότι το συγκεντρωτικό μοντέλο του παρελθόντος εξαντλήθηκε και πως «δεν υπάρχει εθνική συνοχή χωρίς περιφερειακή συνοχή».

Διαβεβαίωσε, τέλος: «Όχι μόνο για να ανεβάσουμε τη Δυτική Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά, αλλά και για να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα, και να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά με την κυβέρνηση και τους τοπικούς φορείς. Γιατί, όχι μόνο δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά ξέρουμε πως τα προβλήματα που παραμένουν είναι πολλά και η προσπάθεια δεν πρέπει ποτέ να καμφθεί.

Αντίθετα, πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο Όμως, πλέον έχουμε κάτι πολύ σημαντικό: Έχουμε αυτοπεποίθηση. Έχουμε σχέδιο. Έχουμε αποδείξεις ότι μπορούμε.

Και πάνω από όλα, έχουμε μία κοινωνία που αρχίζει ξανά να πιστεύει στις δυνατότητές της».