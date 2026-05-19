Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με τη συμμετοχή της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. & Π.Σ. Νοτιοδυτικής & Στερεάς Ελλάδας, και με την υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, διοργανώνει ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και από τις 09:00 το πρωί έως τις 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην Κάτω Αχαΐα.

Η αιμοδοσία έχει ως κεντρικό της σύνθημα "μια πολύτιμη σταγόνα ζωής".

Την πρόσκληση-ανακοίνωση για την εθελοντική αιμοδοσία απέστειλε από την Ε.Α.Υ. Αχαΐας, ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Αποστόλου.