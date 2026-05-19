Η έντονη οσμή αναστάτωσε την Αττική - Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, καθησυχάζουν οι αρμόδιες αρχές

Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με τις αναφορές οσμής υγραερίου σε περιοχές της Αττικής

Παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου ενώ υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί εξ’ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Την ίδια ώρα, εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι: «Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.