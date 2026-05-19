Η έντονη οσμή αναστάτωσε την Αττική - Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, καθησυχάζουν οι αρμόδιες αρχές

Μυστήριο με την έντονη οσμή αερίου στα Νότια Προάστια της Αττικής
Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με τις αναφορές οσμής υγραερίου σε περιοχές της Αττικής
Παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου ενώ υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:
«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.
Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.
Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.
Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί εξ’ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής.
Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».
Την ίδια ώρα, εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου.
Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι: «Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».
Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.
Παρόμοιο συμβάν τον Φεβρουάριο και τον περσινό Μάιο
Εν τω μεταξύ σύμφωνα με αναφορές, ένα παρόμοια περιστατικά φαίνεται να είχαν καταγραφεί και στις 2 Φεβρουαρίου αλλά και τον Μάιο του 2025, στις 16 του μηνός. Και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε εξακριβωθεί η αιτία.
Πηγές ΕΚΠΑ για τα επίπεδα φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα
Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει αυξημένη ποσότητα φυσικού αερίου ή συναφών ουσιών στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με πηγές του ΕΚΠΑ
Πηγές διυλιστηρίων: Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό
Πηγές από την πλευρά των διυλιστηρίων εμφανίζονται κατηγορηματικές ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο συμβάν ή περιστατικό στις εγκαταστάσεις του Θριασίου που να συνδέεται με την έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές των νοτίων προαστίων και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.
Όπως ανέφεραν, «στο Θριάσιο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σήμερα», ενώ σημείωναν ότι αν υπήρχε κάποιο περιστατικό τέτοιας έκτασης στις εγκαταστάσεις, θα υπήρχαν αντίστοιχες αναφορές και στις γύρω περιοχές της Ελευσίνας και του Θριασίου πριν η οσμή γίνει αισθητή πιο νότια.
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με κάποια βιομηχανική διεργασία ή λειτουργική διαδικασία στα διυλιστήρια, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο στοιχείο που να ενοχοποιεί ή να συνδέει συγκεκριμένη δραστηριότητα των εγκαταστάσεων με το φαινόμενο.
Πυροσβεστική: Δεν υπάρχει συμβάν ή κλήση για διαρροή αερίου
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, δεν έχει γίνει κάποια κλήση σχετική με διαρροή αερίου, παρά μόνον πολίτες κάλεσαν και ενημέρωσαν για την οσμή.
Άγνωστη η πηγή της οσμής
Η πηγή της οσμής παραμένει άγνωστη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για την ταυτοποίησή της.
