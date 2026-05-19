Πάτρα: Η παράσταση «Ζιλ και η Νύχτα» με τον Νίκο Χατζηπαπά στο Μηχανουργείον

Η απολογία του Ζιλ Ντε Ρε στην Ιερά Εξέταση. Ο πιο μοχθηρός και αιμοδιψής δολοφόνος που έζησε ποτέ... Η πολύκροτη δίκη – Το ταξίδι στη σκοτεινή πλευρά.

Μια από τις πιο σκοτεινές και συγκλονιστικές μορφές της ευρωπαϊκής Ιστορίας ζωντανεύει στη σκηνή.

Η παράσταση «Ζιλ και η Νύχτα» του μεγάλου Βέλγου συγγραφέα Hugo Claus, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Νίκου Χατζηπαπά, παρουσιάζεται για μία μοναδική βραδιά στην Πάτρα, το Σάββατο 30 Μαΐου, στο Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού – Θέατρο Τέχνης.

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το έργο αποτελεί μια καθηλωτική θεατρική απολογία του διαβόητου Ζιλ Ντε Ραι, στρατάρχη της Γαλλίας και συμπολεμιστή της Ιωάννας της Λωραίνης, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης κατηγορούμενος για ειδεχθή εγκλήματα.

Στο έργο του Claus, η ιστορία μετατρέπεται σε εφιαλτική κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή. Η δίκη γίνεται θέατρο. Η απολογία μετατρέπεται σε εξομολόγηση. Και το όριο ανάμεσα στον άνθρωπο και το τέρας διαλύεται.

Μια παράσταση υψηλής έντασης. Το «Ζιλ και η Νύχτα» δεν είναι ένας συμβατικός θεατρικός μονόλογος. Είναι μια σκηνική εμπειρία ακραίας υποκριτικής και ψυχολογικής έντασης.

Πληροφορίες Παράστασης

Χώρος: Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού – Θέατρο Τέχνης

Διεύθυνση: Ευμήλου 2–4, Πάτρα

Ημερομηνία: Σάββατο 30 Μαΐου 2026

Ώρα: 21:00.

Καταλληλόλητα: 18+.

Τιμές Εισιτηρίων:

Κανονικό: 13 Ευρώ,

Μειωμένο: 10 Ευρώ.

Προσφορά: EarlyBerd10 Ευρώ, για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες στο 6937492516.

Προπώληση εισιτηρίων:

More.com, https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/zil-kai-i-nyxta-hugo-claus/

και στο ταμείο του θεάτρου Μηχανουργείο.

Συντελεστές

Συγγραφέας: HugoClaus

Μετάφραση: Μαρία Ευσταθιάδη

Σκηνοθεσία - Ερμηνεία: Νίκος Χατζηπαπάς.

Συμμετοχή: Ιάκωβος Πράσινος

Γλυπτό: Κωστής Παπαδόπουλος

Εκτέλεση Κοστουμιών: Λίτσα Κυρίτση

Βοηθός Σκηνοθέτη: ΝέληΑλκάδη

Φωτογραφίες: Κλεοπάτρα Σάρλη, Γιώργος Καζαντζόπουλος, Ράνια Παπαδοπούλου

Παραγωγή: HelixActionTheatre.

Έγραψαν για την παράσταση

«...Επωμιζόμενος τον άκρως απαιτητικό, μοναδικό ρόλο καθώς και τη σκηνοθεσία, με τη μαεστρία και την τόλμη της εμπειρίας του, με την εμβριθή γνώση και κατανόηση του υλικού του, ο Νίκος Χατζηπαπάς ανατέμνει με χειρουργική λεπτότητα και ακρίβεια τον εξαίσια “ιδιότροπο” λόγο του Κλάους, χαρίζοντάς μας μια ερμηνεία σχεδόν εξωπραγματική, που κατορθώνει το σχεδόν ακατόρθωτο: για δυόμιση ολόκληρες ώρες, το κοινό παρακολουθεί καθηλωμένο, ασάλευτο στις θέσεις του. Ανάσα δεν ακούγεται. Ο χρόνος τρέχει σαν το νερό, με τα πέντε λεπτά του διαλείμματος να είναι εκείνα που φαντάζουν ατέλειωτα, ώσπου να επιστρέψουμε στην ποιητικά βίαιη μαγεία της παράστασης. Με απόλυτο έλεγχο της δυναμικής της, η υπέροχη φωνή του Νίκου Χατζηπαπά πλημμυρίζει την αίθουσα, σωματοποιώντας με την εκφραστική της ευελιξία και ζεστασιά το χειμαρρώδες αυτό παραλήρημα, το οποίο έχει θαυμάσια αποδοθεί στα Ελληνικά από τη Μαρία Ευσταθιάδη…», ΜάριονΧωρεάνθη, Fractalart.gr

«Μία ερμηνεία για βραβείο (κι όχι μόνον ελληνικό): Νίκος Χατζηπαπάς στο ρόλο του Ζιλ ντε Ραι... Ο απόλυτος υποκριτικός άθλος. Μία ερμηνεία για διεθνή βραβεία. Πιστεύω ότι αν παίξει σε αλλόγλωσσο κοινό θα γίνει απόλυτα κατανοητός!!!...», Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας, ποιητής θεατρολόγος

«...Η σκηνοθεσία του Χατζηπαπά συλλαμβάνει την πολυπρισματικότητα του έργου και το αναδεικνύει σε όλα τα επίπεδα, το ψυχαναλυτικό το υπαρξιακό και, πάνω από όλα το πολιτικό που δεσπόζει. Ο Χατζηπαπάς ως ηθοποιός είναι έξοχος, δίνει τραγικά το ρόλο από τα μύχια, φωτίζοντας τον ώς την απεγνωσμένη κραυγή του ανθρώπου, πιασμένου στην παγίδα που έστησε ο ίδιος για να πιάσει με τη λογική του το άλογο, με τη σκέψη του το άσκεπτο, με τη νόηση το αδιανόητο...», Λέανδρος Πολενάκης, κριτικός θεάτρου, Εφημερίδα «Η Αυγή»

«...Ο Νίκος Χατζηπαπάς μας επιτρέπει με ένα δίωρο ρεσιτάλ ερμηνείας μία πολυεπίπεδη ανάγνωση του ήρωα: βλέπουμε την αμφιταλάντευση ενός ήρωα των πεδίων των μαχών ανάμεσα στην αλαζονεία, την αυτοταπείνωση και την αυτοκαταστροφή, τα πολιτικά και κοινωνικά αδιέξοδα στο ασφυκτικό περιβάλλον της παντοδύναμης Ιεράς Εξέτασης, τις ενοχές που σαν χιονοστιβάδα οδηγούν τον Ζιλ ντε Ραι στην ομολογία εγκλημάτων που ίσως και να μην διέπραξε…», Χρίστος Καλουντζόγλου, Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

«...Ο ηθοποιός επιχειρεί έναν υποκριτικό άθλο. Ένα απίστευτο εγχείρημα που αφήνει το θεατή ανήμπορο να αντιδράσει. Σε συνεπαίρνει απόλυτα. Ο Νίκος Χατζηπαπάς δεν υποκρίνεται, μετουσιώνεται σε Ζιλ ντε Ρε και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σπάνια έχουμε τη χαρά να βιώσουμε. Πρόκειται για μια θεατρική εμπειρία που όσοι τη βίωσαν δε θα την ξεχάσουν εύκολα…», Νατάσα Κωνσταντινίδη, texnes – plus

«…Ο Νίκος Χατζηπαπάς που σκηνοθετεί και υποδύεται το ρόλο του Ζιλ, προσέγγισε με ανατριχιαστική ωμότητα τον ήρωα και άγγιξε με την ερμηνεία του όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του. Ξετύλιξε περίτεχνα τις αλήθειες, ακόμα και τις πιο μύχιες σκέψεις του. Η μουσική και δη η εκκλησιαστική μουσική διά στόματος Πάνου Λαμπρίδη, έντυσε υπέροχα το έργο είτε κατευνάζοντας είτε συμπληρώνοντας τις εξάρσεις του ήρωα…», Στέλλα Κοκκινέλη, noisy.gr

«...Όχι αδίκως, ερμηνευτικός άθλος, χαρακτηρίστηκε η ερμηνεία του Νίκου Χατζηπαπά, ο οποίος, για 2,5 ώρες, δίνει μαθήματα υποκριτικής. Σε μια παράσταση εξόχως δύσκολη και απαιτητική. Με ένα κείμενο ρεαλιστικά σκληρό, συγκλονιστικό, καθηλωτικό…», Έλενα Χατζοπούλου, Sinwebradio.com.