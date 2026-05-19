σπιράλ: Η ομαδοποίηση που μας μικραίνει - Μόνο με κομματικά κριτήρια αναζητά συμμάχους η δημοτική αρχή

Η Πάτρα δεν έχει ανάγκη από κομματικές παρέες, αλλά από στρατηγικές συμμαχίες που θα φέρουν ανάπτυξη, πόρους και προοπτική, σύμφωνα με το σπιράλ, το οποίο καταθέτει μια διαφορετική φιλοσοφία συνεργασιών για τον Δήμο Πατρέων, προτείνοντας δίκτυα πόλεων με κοινά χαρακτηριστικά, κοινές προκλήσεις και κοινό όραμα για το μέλλον — από τις μεγάλες μητροπολιτικές πόλεις και τα παραθαλάσσια αστικά κέντρα, μέχρι τους φυσικούς συμμάχους της Αχαΐας και τους δήμους-πρότυπα της χώρας.

Στην σχετική του ανακοίνωση αναφέρει: "Ικαρία, Καισαριανή, Πετρούπολη, Τύρναβος, Χαϊδάρι. Με αυτούς τους δήμους της χώρας (από τους 332) έχει αποφασίσει να συμμαχεί η δημοτική αρχή του Δήμου Πατρέων. Το αποδεικνύει ο τακτικός συχνωτισμός του δημάρχου μας με τους εκεί ομολόγους του και οι ανακοινώσεις που συνυπογράφουν κατά καιρούς. Τι συνδέει αλήθεια την Πάτρα με τις πόλεις αυτές; Τίποτε παραπάνω από την κοινή κομματική καταγωγή των παρατάξεων που τις διοικούν. Και αυτό για τον Κώστα Πελετίδη είναι αρκετό για να ομαδοποιείται και να συμμαχεί.

Καταθέτουμε τα κριτήρια και τις ομαδοποιήσεις που εμείς θα επιλέγαμε για τον Δήμο Πατρέων, τις συμμαχίες που το σπιράλ θα επιδίωκε αν διοικούσε. Ποικίλες, τεκμηριωμένες, με σαφή στόχευση και με απώτερο σκοπό να βγει η πόλη κερδισμένη και οι δημότες της ωφελημένοι, τόσο από την ανταλλαγή απόψεων και την αναζήτηση καλών πρακτικών, όσο και από την κοινή διεκδίκηση πόρων, προγραμμάτων και εργαλείων.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πειραιάς, Λάρισα. Κριτήριο επιλογής το μέγεθος, πληθυσμιακά και γεωγραφικά. Στους μεγάλους ανήκουμε, με τους μεγάλους οφείλουμε να συμπορευόμαστε. Συμπρωτεύουσα του νότου ονειρευόμαστε εμείς την Πάτρα μας, αρχόντισσα, μεγαλούπολη, μητροπολιτικό κέντρο, όχι φτωχό συγγενή.

Καλαμάτα, Καβάλα, Ηγουμενίτσα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα. Κριτήριο επιλογής το ότι διαθέτουν θαλάσσιο μέτωπο. Το λιμάνι, η πρόσβαση στη θάλασσα, οι προς αξιοποίηση ευκαιρίες που διαθέτει μια πόλη με παραλίες, αυτά θα έπρεπε να μας απασχολούν πρωτίστως. Κι αν κάπου τα καταφέρνουν καλύτερα, να δούμε πως το κατάφεραν και να αντλήσουμε έμπνευση και ιδέες.

Καλάβρυτα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα, Ερύμανθος. Κριτήριο επιλογής ο κοινός μας γενέθλιος τόπος: η Αχαΐα. Νομός πολύπαθος αλλά και πλούσιος σε ιστορία, υποδομές, παραδόσεις, ευκαιρίες. Αυτοί είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι απέναντι στο κράτος και τις κυβερνήσεις, αδιάφορο από την πολιτική καταγωγή των δημάρχων τους.

Τρίκαλα, Περιστέρι, Καστοριά, Κοζάνη, Γλυφάδα. Κριτήριο επιλογής το ότι αποτελούν πόλεις-πρότυπα, καθένας στον τομέα του, αλλά και στη γενικότερη διαχείριση τοπικών προβλημάτων. Σε αυτό το γκρουπ πρέπει να ανήκει και η Πάτρα μας. Ευγενής φιλοδοξία αλλά και στόχος επιτεύξιμος, αρκεί να τον θέσουμε.

Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Ναύπακτος, Πύργος, Ήλιδα. Κριτήριο επιλογής η διοικητική μας συνύπαρξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μικρότεροι όλοι τους, άρα με ηγέτιδα την Πάτρα θα αποτελούσαν έναν σημαντικό συνασπισμό δυνάμεων για να αποκομίσουν κέρδη η ευρύτερη περιοχή και οι κάτοικοί της.

Χανιά, Νεάπολη-Σικυών, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Άλιμος, Ελληνικό-Αργυρούπολη. Κριτήριο οι επιτυχημένοι τους Δήμαρχοι. Η συνύπαρξη με τον καλό σε κάνει κι εσένα καλύτερο. Πιστεύουμε στα καλά παραδείγματα, θέλουμε να φτάσει και η Πάτρα κάποτε να αποτελεί αντίστοιχο ορόσημο και πανελλαδικό σημείο αναφοράς.

Κόρινθος, Τρίπολη, Ναύπλιο, Σπάρτη, Άργος, Μεσσήνη. Κριτήριο επιλογής το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου, ο ευρύτερος τόπος μας.

Πολλές ακόμα ομαδοποιήσεις θα μπορούσαν να επιδιωχθούν και να αποδώσουν. Όταν πιστεύεις στη συνεργασία και την στοχεύεις με σαφή κριτήρια, μόνο όφελος θα έχεις. Η Πάτρα οφείλει να συμμαχεί σωστά ώστε να κοιτάει προς το μέλλον, την προκοπή του τόπου και την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και προόδου για όλους.

Προς το παρόν, πάει παρέα μόνο με Ικαρία, Καισαριανή, Πετρούπολη, Τύρναβο και Χαϊδάρι…"