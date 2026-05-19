Από “τραγικό ατύχημα” σε υπόθεση ανθρωποκτονίας - Η στιγμή που ο Τζόναθαν Άντικ της Mango οδηγείται με χειροπέδες στο δικαστήριο

Από την πλευρά της, η οικογένεια Άντικ ανέφερε ότι ο Τζόναθαν «ήταν και παραμένει πλήρως συνεργάσιμος με τις Αρχές» και ότι η κατάθεσή του αφορά τις έρευνες για το τι έγινε την 14η Δεκεμβρίου το 2024.

Η σύλληψή του έγινε στο σπίτι του σήμερα το πρωί και σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί προπαρασκευαστικό βήμα για να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας όπου θα καταθέσει ως ύποπτος.

Αρχικά η υπόθεση είχε αντιμετωπιστεί ως ατύχημα, ωστόσο οι έρευνες των τελευταίων μηνών άλλαξαν κατεύθυνση λόγω αντιφάσεων στις καταθέσεις που έδωσε ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ, καθώς σήμερα η Αστυνομία της Καταλονίας συνέλαβε τον γιο του, Τζόναθαν Άντικ, ως βασικό ύποπτο για τον θάνατό του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 στο βουνό Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, ύστερα από πτώση σε γκρεμό 100 μέτρων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr"> Jonathan Andic entra esposat als jutjats de Martorell per prestar declaració.<br><br>Està acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango. <br><br> Info: <a href="https://t.co/qyoTemIZ0R">https://t.co/qyoTemIZ0R</a> <a href="https://t.co/D8LoGyU4sM">pic.twitter.com/D8LoGyU4sM</a></p>— RTVE Notícies (@rtvenoticies) <a href="https://twitter.com/rtvenoticies/status/2056693343879405758?ref_src=twsrc%5Etfw">May 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Jonathan Andic ha entrat als jutjats de Martorell emmanillat i amb el cap cot aquest dimarts. Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill del propietari de Mango Isak Andic, per la mort del seu pare, que va morir als 71 anys en caure per un barranc quan feia senderisme a Collbató.… <a href="https://t.co/45i9aSeKE9">pic.twitter.com/45i9aSeKE9</a></p>— diariARA (@diariARA) <a href="https://twitter.com/diariARA/status/2056691815307268342?ref_src=twsrc%5Etfw">May 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο στόχαστρο από τον Οκτώβριο του 2025

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ιδρυτή της Mango επικεντρώθηκε στον Τζόναθαν Άντικ από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, αφού διαπιστώθηκαν σημαντικές αντιφάσεις στις δύο καταθέσεις που είχε δώσει ως μάρτυρας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τη στιγμή που ο 71χρονος πατέρας του έπεσε στον γκρεμό ήταν μόνο εκείνος μαζί του.

Οι Αρχές ζήτησαν το κινητό του, το οποίο και παρέδωσε, προκειμένου να εξετάσουν πιθανά μηνύματα που να υποδεικνύουν κίνητρο για φερόμενο έγκλημα με θύμα τον πατέρα του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση διαπίστωσαν ότι λίγες ημέρες πριν τη μοιραία πτώση στον γκρεμό του πατέρα του, ο Τζόναθαν είχε επισκεφθεί το σημείο.

Το ρήγμα στις σχέσεις τους

Σύμφωνα με την El País, η έρευνα έδειξε ότι πατέρας και γιος είχαν κατά διαστήματα συγκρουσιακή σχέση, κυρίως λόγω του ρόλου του Τζόναθαν στη διοίκηση της εταιρείας. Ο Ίσακ Άντικ παρέδωσε στον μεγαλύτερο γιο τη διοίκηση της Mango το 2014, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει έναν χρόνο μετά για να σχηματίσει νέα ομάδα και να αναστήσει την εταιρεία. Αυτή η βιαστική διαδοχή δεν λειτούργησε και, σύμφωνα ανθρώπους που έχουν γνώση επί των ερευνών, επηρέασε αρνητικά τη σχέση τους.

Η διαμάχη για την κληρονομιά μετά τον θάνατο του Ίσακ Άντικ

Την ίδια ώρα μετά τον θάνατο του επιχειρηματία η οικογενειακή διαμάχη για την κληρονομιά κλιμακώθηκε.

Η τελευταία διαθήκη, που είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2023, προέβλεπε ίση κατανομή της περιουσίας ανάμεσα στα τρία παιδιά και συγκεκριμένα ποσά σε ορισμένα πρόσωπα.

Σύμφωνα πάντα με την El País ο 71χρονος επιχειρηματίας, ο πλουσιότερος της Καταλονίας με εκτιμώμενη περιουσία 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, άφησε στη σύντροφό του πέντε εκατομμύρια, ποσό που εκείνη θεωρούσε ανεπαρκές και ζήτησε 70 εκατομμύρια. Τελικά, τα παιδιά και η σύντροφος κατέληξαν σε αρχική συμφωνία περίπου στα 30 εκατομμύρια.

Ποιος ήταν ο Ισάκ Άντιτς

Ο Ισάκ Άντιτς γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη από οικογένεια σεφαραδιτών Εβραίων και σε ηλικία 14 ετών εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στη Βαρκελώνη. Από νεαρή ηλικία έδειξε επιχειρηματικό πνεύμα, ξεκινώντας να πουλά ρούχα και υφάσματα στις αγορές της πόλης. Το 1984, μαζί με τον αδελφό του Νάμαν ίδρυσε μαζί την Mango, που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Άντιτς υπήρξε πρόεδρος και κύριος μέτοχος της Mango, γνωστός για τη μεθοδικότητα και τη χαμηλών τόνων παρουσία του, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα παρά την τεράστια επιχειρηματική του επιτυχία. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια εξάπλωση του ισπανικού brand, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της διεθνούς μόδας.

Πέρα από τον χώρο της ένδυσης, ο Άντιτς ασχολήθηκε με την κτηματαγορά και τις επενδύσεις, ενώ υπήρξε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Banco Sabadell.