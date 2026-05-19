Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές με τον Τσίπρα»

Σε συνέντευξή του σε εκπομπή της ΕΡΤ, ο Αχαιός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ερωτηθείς για το εάν ο ίδιος παραδώσει την έδρα του για να ενταχθεί στο καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετήθηκε ως εξής:

«Θα το δούμε αυτό. Δεν έφτασε η ώρα να παραδοθούν οι έδρες και σε τελική ανάλυση η παράδοση της έδρας, είναι ένας φαύλος και αδιέξοδος κύκλος. Τώρα παραιτούμαι εγώ για παράδειγμα, μετά ο δεύτερος, μετά ο δωδέκατος. Ούτε η Βουλή θα ασχολείται με το ποιος παραιτείται και ποιος θα τον αντικαταστήσει. Νομίζω ότι αυτό δεν στέκει.

Στη συνέχεια σχετικά με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και το πώς θα συμπορευτεί ή όχι με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, σχολίασε με έμφαση τα κάτωθι:

«Είναι αδιέξοδο να πούμε ότι στις εκλογές θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία πλευρά και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να συμβεί για την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, αλλά και για τον καθέναν από εμάς προσωπικά, που έχουμε συμπορευτεί τόσα χρόνια σε έναν κοινό αγώνα.

Επίσης ο κ. Παναγιωτόπουλος αντιτάχθηκε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, υποστηρίζοντας πως «πρόκειται για μία άσχημη εξέλιξη, και πως ένα κόμμα δεν πρέπει να φτάνει σε αυτά τα σημεία». Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ωραίο πράγμα τους ανθρώπους μας, τους συντρόφους μας που πάλεψαν με καθαρά χέρια, όσο αψύς και να είναι ο χαρακτήρας του κ. Πολάκη, να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία».

Αναφορικά με το αίτημα της επιστροφής του κ.Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ από κάποιους βουλευτές του κόμματος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, άφησε επί της ουσίας ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο, παρά την κατηγορηματική στάση του κ. Φάμελλου, λέγοντας πως «η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, και τα όργανα του κόμματος θα βρουν τη χρυσή τομή».

Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση του για το εάν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 26 Μάϊου, όπου θα ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την οποία: « Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα. Θα υπάρχει αλλά το πώς θα υπάρχει και το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία, και το πώς θα διαμορφωθεί το νέο σχήμα, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα».

Στη συνέχεια εξήρε την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς την ως «χαρισματική» ενώ παραδέχτηκε πως ο κόσμος απαιτεί λύσεις για τα προβλήματά του αδιαφορώντας για τις εσωκομματικές ίντριγκες του ΣΥΡΙΖΑ και οποιουδήποτε άλλου κόμματος.