Πάτρα - Ριγανόκαμπος: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα μιλά για την επίθεση που δέχθηκε

Η γυναίκα από την Πάτρα που έπεσε θύμα ληστείας και τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά της να ακολουθήσει τους ρομά που τη λήστεψαν, μίλησε για τον εφιάλτη που βίωσε.

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι «την Κυριακή το απόγευμα πήγα στο νεκροταφείο στους γονείς μου κι επιστρέφοντας στην Πάτρα, πήρα το δρόμο από το Νέο Σούλι. Σταμάτησα να βγάλω φωτογραφίες, ήταν 20:15 και είχε ηλιοβασίλεμα. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο και το είχα πλάτη, ενώ είχα απομακρυνθεί 4-5 μέτρα. Ξαφνικά ακούω θόρυβο, να σπάνε γυαλιά. Λέω “δεν μπορεί”, γυρίζω και βλέπω έναν που έσπαγε το αμάξι με πέτρα και πήρε την τσάντα μου. Άρχισα να τον καταδιώκω κι όταν θεώρησα ότι τον έχω φτάσει και θα κάνω κάτι έπεσα σε χαντάκι, αυτός έφυγε τρέχοντας με την τσάντα κι έμειναν πίσω δύο παιδιά, που μου πετούσαν πέτρες.



Κατάφερα και βγήκα μόνη μου από το χαντάκι, πήρα το αυτοκίνητο, έκανα μια παράνομη αναστροφή και βρέθηκα στην είσοδο του καταυλισμού. Εκείνη την ώρα, το γυφτάκι έφτανε στον καταυλισμό και με είδε και πήγε να πετάξει την τσάντα. Μετά είδα ένα πλήθος ανθρώπων και σταμάτησα. Πήρα την Αστυνομία κλαίγοντας, τους είπα ότι είχα χτυπήσει και με είχαν κλέψει και ήρθαν άμεσα. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ που με πήγε στο νοσοκομείο.

Έχω υποστεί κατάγματα, έχω θλάση στον θώρακα. Έχει συμβεί άλλες 3 φορές πριν από αυτήν, με την μέθοδο της απασχόλησης προσπάθησαν να με κλέψουν. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχω αλλάξει 3 φορές χαρτιά και δεν άντεχα να περάσω πάλι αυτή τη διαδικασία. Τελικά, η τσάντα μου βρέθηκε από συγγενικά μου πρόσωπα», κατέληξε η κυρία Φωτακοπούλου

Το χρονικό

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, μητέρα τριών παιδιών και πρώην πρωταθλήτρια στίβου, η οποία μαζί με τον σύζυγό της Βασίλη Ράγκο διατηρούν κατάστημα κιγκαλερίας στο κέντρο της Πάτρας, έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από τρία άτομα — εκ των οποίων ο ένας φορούσε κουκούλα και οι άλλοι δύο φέρονται να ήταν ανήλικοι. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η ίδια, επέστρεφε στο σπίτι της από το κοιμητήριο του Νέου Σουλίου οδηγώντας το αυτοκίνητό της, όταν έκανε μια σύντομη στάση στη διασταύρωση των οδών Ρυακίου και Διακίδη, λίγο πριν από τη γέφυρα της Περιμετρικής.

Τότε δέχθηκε ξαφνική και σφοδρή επίθεση με πέτρες και ξύλα. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο από την πλευρά του συνοδηγού, επιτέθηκαν οργανωμένα στην άτυχη γυναίκα και άρπαξαν την τσάντα της μέσα από το όχημα.

Παρά το αρχικό σοκ, η Ανδριάνα Φωτακοπούλου προσπάθησε να αντισταθεί, όμως οι δράστες τη χτύπησαν με κλωτσιές και τη έσπρωξαν. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η γυναίκα κατέληξε σε χαντάκι, όπου τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άγνωστοι διέφυγαν περνώντας και τα δύο ρεύματα της Περιμετρικής και, σύμφωνα με μαρτυρίες, κατευθύνθηκαν προς τον καταυλισμό των Ρομά.