Συνάντηση της Νομαρχιακής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

"Τα μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η Αστυνομική Διεύθυνση μετέφεραν τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας στην αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας που τους συνάντησε το πρωί της Τρίτης", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας και συνεχίζει:

Στην αντιπροσωπεία της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας συμμετείχε και ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ενώ από την πλευρά της Ένωσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Δημήτρης Λιούκας και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Αποστόλου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφεραν οι εκπρόσωποι των αστυνομικών υπαλλήλων, στην περιοχή μας υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό την ώρα που 140 άτομα έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και εξ’ αυτών 30 αναμένεται να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία το αμέσως προσεχές διάστημα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σε 20 ένστολους από την Αχαΐα διατάχθηκαν αποσπάσεις, κυρίως για τουριστικές περιοχές, αλλά ακόμα και για τον Έβρο. Η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ακόμα περισσότερα την περιοχή σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών και με τους δείκτες της εγκληματικότητας να μεγαλώνουν.

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι ζητούν να υπάρξει άμεσα παρέμβαση για να έρθει προσωπικό στο Νομό και να στελεχωθούν από αυτό το επιπλέον προσωπικό οι διμοιρίες υποστήριξης που πρόκειται να δημιουργηθούν.

Επίσης έγινε ειδική αναφορά στον απαρχαιωμένο στόλο οχημάτων ο οποίος διαρκώς βγάζει σοβαρές βλάβες και θα πρέπει άμεσα να ανανεωθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ενημέρωση και για την πορεία ανέγερσης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου εντός του στρατοπέδου ΚΕΤΧ στα Σύνορα της Πάτρας. Η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου φέρεται να υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και απομένει ουσιαστικά μόνο να οριοθετηθεί το οικόπεδο και να ξεκινήσουν οι εργασίες από τον εργολάβο.

Ωστόσο από τους εκπροσώπους της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ επισημάνθηκε ότι είναι σε εκκρεμότητα οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στην συνοικία των Συνόρων ώστε να μην επιβαρυνθεί από τον κυκλοφοριακό φόρτο της λειτουργίας εκεί του Αστυνομικού Μεγάρου. Τα έργα αυτά βρίσκονται ουσιαστικά στο σημείο μηδέν και κρίνεται επιβεβλημένο να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από τον Δήμο Πατρέων ώστε η Κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα τα χρηματοδοτήσει προκειμένου να τρέξουν παράλληλα με την κατασκευή του κτιρίου.