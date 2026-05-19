Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ενισχύει τη διακρατική συνεργασία για την ψηφιακή καινοτομία μέσω του ευρωπαϊκού έργου C4T

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «Supporting knowledge capacity in ICT to encourage digital innovation in the GR-IT Companies» (Ακρωνύμιο: Companies4Tomorrow «C4T») που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Greece–Italy 2021–2027, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, το έργο «C4T», έχει ως στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις συμμετέχουσες περιοχές, μέσα από τη δημιουργία εργαλείων, δικτύων και “Living Labs”, τα οποία θα υποστηρίζουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε πιο έξυπνες και πράσινες διαδικασίες.

Στις 14 και 15 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε στη Λαμέτζια Τέρμε της Ιταλίας, η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου. Συμμετείχαν οι εταίροι του έργου: το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (επικεφαλής εταίρος), το Επιμελητήριο Ζακύνθου, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια, το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Γεωργίας της Μπασιλικάτας και η Ένωση Επιμελητηρίων Καλαβρίας, η οποία ανέλαβε και τη διοργάνωση της συνάντησης. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ωρίμανσης Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ιωάννα Χαμακιώτη, και η Τεχνική υπεύθυνη έργου Αθηνά Γκρίζη.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές, στρατηγικές ψηφιακής καινοτομίας και εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, στην παρουσίασή του για την «Έρευνα και Καινοτομία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», αναφέρθηκε στο DIGI-WEST ως μία πρωτοβουλία βέλτιστης πρακτικής, που προάγει την καινοτομία και στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες και διαδικασίες τους. Στο πλαίσιο του έργου, παρέοχνται εξατομικευμένες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

Η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε επισκέψεις σε βιομηχανικές (βιομηχανία CALLIPΟ) και ακαδημαϊκές δομές (Πανεπιστήμιο Καλαβρίας), με έμφαση στις εφαρμογές Industry 4.0, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τις σύγχρονες πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του έργου, προωθώντας τη δημιουργία του “C4T-Hub” στη Δυτική Ελλάδα, ως κέντρο καινοτομίας και συνεργασίας για τις επιχειρήσεις του αύριο.