Δήμος Αιγιαλείας: "Visitegialeia.gr και νέες πινακίδες wayfinding αλλάζουν την εμπειρία του επισκέπτη"

Η Αιγιάλεια κάνει ένα ακόμη βήμα προς έναν πιο σύγχρονο και φιλόξενο τουριστικό προορισμό, αξιοποιώντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και σύγχρονες υποδομές ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών, όπως τονίζει η Δημοτική Αρχή.

Και συνεχίζει: Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Αιγιαλείας, Διαμάντω Καρτσωνάκη, παρουσίασε δύο σημαντικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια της περιοχής και να φέρουν τον επισκέπτη πιο κοντά στην ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα του τόπου. Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε την Τρίτη 19 Μαϊου 2026, παρόντες ήταν και ο Σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα Τουρισμού κ.Χρήστος Κανελλής και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης&ΚΕΠ και Εκπρόσωπος Τύπου κ.Δημήτρης Ελευθεριώτης.

Όπως τόνισε η Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η τουριστική ανάπτυξη ενός σύγχρονου Δήμου δεν βασίζεται μόνο στην προβολή του, αλλά κυρίως στην εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη. Οι προορισμοί που ξεχωρίζουν σήμερα είναι εκείνοι που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, οργάνωση, εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, σύγχρονες υπηρεσίες και ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αιγιαλείας προχωρά στην υλοποίηση δύο ουσιαστικών παρεμβάσεων που αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας, ψηφιακής πληροφόρησης και αστικού προσανατολισμού.

Η πρώτη αφορά την παρουσίαση της νέας τουριστικής ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου, του visitegialeia.gr. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, δυναμικό και εύχρηστο εργαλείο τουριστικής προβολής και ενημέρωσης, μέσω του οποίου ο επισκέπτης θα μπορεί να ανακαλύπτει σημεία ενδιαφέροντος, πολιτιστικές διαδρομές, εμπειρίες, γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, παραλίες, φυσικές ομορφιές και όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η Αιγιάλεια.

Στόχος του Δήμου είναι το visitegialeia.gr να αποτελέσει την κεντρική ψηφιακή πύλη του επισκέπτη για τον τόπο, παρέχοντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για δράσεις, εκδηλώσεις, αξιοθέατα και τις μικρές και μεγάλες ιστορίες της Αιγιάλειας.

Παράλληλα, μέσω σύγχρονων λειτουργιών γεωεντοπισμού (geolocation), οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το πού βρίσκονται και ποια σημεία ενδιαφέροντος υπάρχουν γύρω τους, δημιουργώντας μία πιο διαδραστική και σύγχρονη εμπειρία περιήγησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος προχωρά και στην τοποθέτηση 32 ειδικών πληροφοριακών πινακίδων σε εμβληματικά κτίρια, ιστορικά σημεία και τοπόσημα της Αιγιάλειας. Κάθε πινακίδα θα περιλαμβάνει σύντομη ιστορική και πληροφοριακή αναφορά, καθώς και ειδικό QR Code που θα οδηγεί απευθείας στο visitegialeia.gr, προσφέροντας πλήρη ψηφιακή πληροφόρηση για κάθε σημείο ενδιαφέροντος.

Με αυτόν τον τρόπο, ο δημόσιος χώρος συνδέεται άμεσα με την ψηφιακή εμπειρία, επιτρέποντας στον επισκέπτη όχι μόνο να βλέπει ένα κτίριο ή ένα σημείο της πόλης, αλλά και να γνωρίζει άμεσα την ιστορία, τη σημασία και τον ρόλο του στην ταυτότητα της Αιγιάλειας.

Η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία πέντε συμπλεγμάτων πινακίδων αστικού προσανατολισμού επισκεπτών (wayfinding system), στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα καθοδήγησης που θα βοηθά κατοίκους και επισκέπτες να κινούνται εύκολα μέσα στην πόλη και να εντοπίζουν βασικά σημεία ενδιαφέροντος, πολιτιστικές διαδρομές, παραλιακές ζώνες, ιστορικά σημεία και δημόσιες υποδομές.

Οι συγκεκριμένες πινακίδες θα λειτουργούν ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα αστικής καθοδήγησης, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία μετακίνησης μέσα στον Δήμο και ενισχύοντας την εικόνα μιας οργανωμένης, λειτουργικής και φιλικής πόλης προς τον επισκέπτη.

«Για εμάς, ο τουρισμός δεν είναι μόνο διαφήμιση. Είναι ο τρόπος που ο επισκέπτης βιώνει τον τόπο μας από την πρώτη στιγμή που φτάνει εδώ. Είναι η πρώτη εικόνα, η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, η δυνατότητα να κινηθεί χωρίς δυσκολία, να ανακαλύψει γειτονιές, διαδρομές και σημεία που πολλές φορές μένουν άγνωστα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αντιδήμαρχος Τουρισμού.

Η Αιγιάλεια διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα. Θάλασσα, φύση, πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία και ανθρώπους με αυθεντική φιλοξενία. Στόχος του Δήμου είναι να τα συνδέσει με σύγχρονες υποδομές και εργαλεία που θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη και ποιοτική εμπειρία στον επισκέπτη.

Κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η Αιγιάλεια να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, οργανωμένο, φιλόξενο και πραγματικά ευρωπαϊκό προορισμό, που σέβεται την ταυτότητά του, αξιοποιεί την τεχνολογία και επενδύει σε παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών".