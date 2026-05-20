Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Σήμερα, 20 Μαΐου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Θαλλελαίος (Θαλής)Λυδία (Λήδα, Λύδα)
Επιπλέον, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:Αγίου Θαλλελαίου του μάρτυρος και ιατρού , Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας, της πρώτης Ευρωπαίας χριστιανής, Οσίου Μάρκου του ερημίτου
