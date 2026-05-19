Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο για την Υγιή Γήρανση

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, συμμετείχε στο διεθνές Leadership Course «Ageing is Living: Unlocking the Potential of Population Ageing», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, από τις 13 έως τις 15 Μαΐου 2026, με τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας / Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης σε συνεργασία με το Nagusi Intelligence Center της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Bizkaia.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, η συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη προέκυψε μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας, μεταξύ άνω των 800 υποψηφίων. Η επιλογή της βασίστηκε στο επαγγελματικό και θεσμικό της προφίλ και στη σαφή συνάφεια του ρόλου της με τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος.

Το Leadership Course αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του WHO/Europe και συνδέεται με τη νέα Περιφερειακή Στρατηγική «Ageing is Living: A Strategy for Promoting a Lifetime of Health and Well-being in the WHO European Region 2026–2030», με στόχο την ενίσχυση της ηγεσίας σε επίπεδο συστημάτων, την προώθηση της υγιούς γήρανσης, την αναβάθμιση της μακροχρόνιας φροντίδας και τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις δημογραφικές προκλήσεις της εποχής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως ενεργό μέλος του Regions for Health Network – RHN του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συμμετέχει σταθερά στον ευρωπαϊκό διάλογο για τη δημόσια υγεία, την πρόληψη, την ανθεκτικότητα των συστημάτων και τη διαμόρφωση ηλικιακά φιλικών περιβαλλόντων.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής διακυβέρνησης, της διατομεακής συνεργασίας, της σταθερής χρηματοδότησης, της συμμετοχής των δήμων και της καλύτερης σύνδεσης των πολιτικών δημόσιας υγείας, κοινωνικής φροντίδας, περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας δήλωσε: «Η γήρανση του πληθυσμού δεν είναι απλώς μια δημογραφική πρόκληση. Είναι μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί πολιτικές με επίκεντρο την πρόληψη, την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων σε κάθε ηλικία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από τη συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Regions for Health Network, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει διεθνή τεχνογνωσία και να τη μετατρέψει σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για τους πολίτες μας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε περιβάλλοντα πιο φιλικά, πιο ανθεκτικά και πιο συμπεριληπτικά για τους ηλικιωμένους, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία»