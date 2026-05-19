Εκπαιδευτική επίσκεψη του 14ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στο Λιμάνι της Πάτρας

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. είχε τη χαρά να υποδεχθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 μαθητές και εκπαιδευτικούς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής και γνωριμίας με τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του λιμένα Πατρών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΛΠΑ και συνεχίζει:

"Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο Νότιο και Βόρειο Λιμένα, καθώς και στον Επιβατικό Σταθμό Κανελλόπουλου, όπου ενημερώθηκαν για τη σημασία του λιμανιού στην τοπική οικονομία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές και τη σύνδεση της Πάτρας με την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων εντός του λιμένα, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της καθημερινής λειτουργίας και δραστηριοποίησης επιχειρήσεων που συνδέονται με τον λιμενικό και μεταφορικό τομέα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υποστήριξη δράσεων εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς γύρω από τη λειτουργία και τη σημασία του λιμένα της Πάτρας. Μέσα από αντίστοιχες επισκέψεις και δράσεις, επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση των μαθητών με το θαλάσσιο και εμπορικό περιβάλλον της πόλης, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου του λιμανιού ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης, εξωστρέφειας και επικοινωνίας της ευρύτερης περιοχής".