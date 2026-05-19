Oσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής: Εκκενώθηκε το Δημαρχείο στο Π. Φάληρο, σχολεία και επιχειρήσεις- Σύσταση για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα

Στάση αναμονής και από τη δημοτική Αρχή του Αλίμου, καθώς ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης μας είπε: «Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι φορείς μας ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είμαστε σε επιφυλακή και περιμένουμε οποιαδήποτε νέα ενημέρωση».

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.

Λόγω της οσμής, αναστάτωση προκλήθηκε και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε εκκένωση του Δημαρχείου και ήταν έτοιμος να πράξει το ίδιο και με σχολεία της πόλης καθαρά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο οι διαβεβαιώσεις που επίσης έλαβε η δημοτική Αρχή από την Πυροσβεστική και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, σταμάτησαν τις όποιες αρχικές αποφάσεις.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναφέρει: «Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Άπαντες οι δήμαρχοι έσπευσαν να ενημερώσουν και να ενημερωθούν και έλαβαν από τους αρμόδιους φορείς τη διαβεβαίωση ότι δεν έχει προκύψει διαρροή φυσικού αερίου.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε δήμους της Αττικής, λόγω της έντονης οσμής που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητή, κυρίως στις περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου.

Έντονη οσμή αερίου εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από περίπου τις 12:00 καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη χαρακτηριστική μυρωδιά στις συγκεκριμένες περιοχές.

Για αυτόν τον λόγο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυρωδιά του υγραερίου πρωτοεμφανίστηκε στις 12:00 το μεσημέρι και είναι τόσο έντονη που ήδη που εκκενώθηκαν προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, ενώ ακόμα αναζητείται η αιτία που το έχει προκαλέσει όλο αυτό.

Οι αρχές προχώρησαν και σε εκκένωση σχολείων.

Εκκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου

«Διώξαμε τους υπαλλήλους από το κτίριο του Δημαρχείου πριν από μισή ώρα. Στο Δημαρχείο ήταν πολύ έντονο. Αποπνικτικό. Εμείς επικοινωνήσαμε με όλους τους φορείς αλλά δεν έχουμε ενημέρωση» δήλωσε στο protothema.gr ο , Γιάννης Φωστηρόπουλος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου.

Κοινοβουλευτικοί συντάκτες ενημερώνουν ότι η οσμή έφτασε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Βουλή.

Δήμαρχος Καλλιθέας: «Λιγότερο έντονη η μυρωδιά, δεν βρέθηκε βλάβη από το φυσικό αέριο»

Σε δήλωσή του σχετικά με την ανησυχία που έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες από την οσμή αερίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής, ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, προχώρησε σε διευκρινίσεις για την πορεία των ερευνών:

«Η ένταση της οσμής παρουσιάζει ύφεση. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, κλιμάκια της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου πραγματοποίησαν ελέγχους σε διάφορα σημεία, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποια διαρροή ή βλάβη».

Μεγάλη κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει πολλές κλήσεις στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.). Την ίδια ώρα, οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μεταβεί στις περιοχές ενδιαφέροντος, εκεί που εντοπίζονται οι περισσότερες αναφορές.

Αντίστοιχα πηγές και από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρουν ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή ή βλάβη σε σχετικά συστήματα ή στον τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας.

Η οσμή δεν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου



Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δήμο Νέας Σμύρνης, η οσμή αυτή δεν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο. Επιπλέον, δεν είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η σύσταση, ωστόσο, είναι οι πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και με κλειστά τα παράθυρα, μέχρι να λυθεί το μυστήριο και να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Εκτός από την Πυροσβεστική, σε κινητοποίηση βρίσκονται επίσης το Λιμενικό και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ.

Τι αναφέρει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας



Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».