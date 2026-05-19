Δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Aristotle Innovation Forum

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Aristotle Innovation Forum, το οποίο διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026, με κεντρικό χώρο διεξαγωγής το Περίπτερο 15 της ΔΕΘ και παράλληλες δράσεις σε εμβληματικούς χώρους της Θεσσαλονίκης και του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Forum εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας του Ιδρύματος, αναδεικνύοντας το ερευνητικό, ακαδημαϊκό, κοινωνικό και καινοτομικό του αποτύπωμα, καθώς και τον ενεργό ρόλο του στη διαμόρφωση του σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας παρευρέθηκε στη Δημόσια Συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, καθώς και στην Τελετή Έναρξης του Forum στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.



Στις 18 Μαΐου στην στρογγυλή τράπεζα της Επιτροπής Πρυτάνεων Πανεπιστημίων και Ανώτερης Ηγεσίας Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, συζητήθηκαν θέματα καινοτομίας, έρευνας και του ρόλου των Πανεπιστημίων στο σύγχρονο αναπτυξιακό οικοσύστημα.



Παράλληλα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν σε θεματικές συνεδρίες και workshops του Forum, συμβάλλοντας στον διάλογο για την καινοτομία στην ανώτατη εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.



Συγκεκριμένα:



-Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας, Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος, συμμετέχει στη συζήτηση «Sustainability and Green Transition in European Universities».



-Ο Καθηγητής Θανάσης Καραλής, Συντονιστής του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχει στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Leveraging AI in Teaching and Learning in Higher Education»,



-Η Καθηγήτρια Ευφημία Καρακάντζα συμμετέχει στη θεματική συνεδρία «Aspects of Gender from Antiquity to the Era of AI», και



-Ο Καθηγητής Στάυρος Τσιτσιρίδης συμμετέχει στην συνεδρία με τίτλο 20th Trends in Classics International Conference “Mapping the History of Greek Literary History"



Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Forum, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 (10:30–12:00), θα πραγματοποιηθεί ειδική θεματική ενότητα αφιερωμένη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στη Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο Presentation of the University of Patras



Στη συνεδρία, συμμετέχουν:



-Ο Πρύτανης, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας



-Ο Καθηγητής Γεώργιος Ξυδόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,



-Ο Καθηγητής Βασίλειος Κόμης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,



-Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Θανάσας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,



-Ο Καθηγητής Νικόλαος Βάϊνος, Managing Director της υποίδρυση spin-off εταιρείας OLONPHOS και



-Ο Δρ Ευάγγελος Δραΐνας, Managing Director της spin-off εταιρείας ANTHESTOS PHARMACEUTICALS,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει επίσης με εκθεσιακή δομή στο Περίπτερο 15 της ΔΕΘ (Stand 4), παρουσιάζοντας το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών κοινωνικών και καινοτομικών του δραστηριοτήτων.



Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος, τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, διεθνείς συνεργασίες και δράσεις εξωστρέφειας, πρωτοβουλίες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δομές υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας με έμφαση στη συμπερίληψη και δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, την οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.



Με τη συμμετοχή του στο Aristotle Innovation Forum, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει την εξωστρέφειά του, την συνεχή παρουσία του στα ακαδημαϊκά δρώμενα και αναδεικνύει τον ρόλο του ως σύγχρονο, εξωστρεφές και καινοτόμο ακαδημαϊκό ίδρυμα που συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας.



Περισσότερες πληροφορίες για το Forum και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης:

