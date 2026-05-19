Αναφορές για οσμή αερίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής

Aνησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στους κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής, καθώς μια χαρακτηριστική οσμή αερίου έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα.

Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές, όπως στον Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα, σύμφωνα με το protothema.gr. Η πυροσβεστική έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται επίσημη ενημέρωση.