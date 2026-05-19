Καλάβρυτα: Έφυγε από τη ζωή ο ιερέας Αλέξιος Αγγελόπουλος

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία η είδηση του ξαφνικού θανάτου, χθες το βράδυ, του πρωτοπρεσβύτερου π. Αλεξίου Γεωργ. Αγγελόπουλου, σε ηλικία 63 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Λουσών Καλαβρύτων, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Σιγουνίου Καλαβρύτων, σύμφωνα με το kalavrytanews.gr

Ψήφισμα εξέδωσε το Σωματείο Πολυτέκνων Περιφέρειας Καλαβρύτων

Στα Καλάβρυτα σήμερα 17 Μαΐου 2026 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 07:30 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας, συνήλθε σε έκτακτη

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από την ανακοίνωση για την απώλεια του μέλους μας ιερέα Αλέξιου Αγγελόπουλου.

Παρόντα είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην δράση του εκλιπόντος μέλους μας

Αλέξιου Αγγελόπουλου ως μέλος του Σωματείου μας. Μεγάλη η θλίψη μας για τον αδόκητο χαμό του αγαπητού μας μέλους,

της υπερπολύτεκνης οικογένειάς του η οποία αριθμεί 9 τέκνα. . Ο εκλιπών εκτός από μέλος του Σωματείου μας ήταν και μέλος της

Εξελεγκτικής Επιτροπής του και πρόσφερε τις υπηρεσίες του ανελλιπώς

όποτε του ζητήθηκε.



Μετά από πρόταση του Προέδρου το σώμα αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να δώσει τις συλλυπητήριες ευχές του στην σύζυγό του Ασήμω και στα

τέκνα του.

2) Να παραστούν τα μέλη του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία που θα

πραγματοποιηθεί στους Άνω Λουσούς Καλαβρύτων

3) Να γίνει αναφορά για την δράση του εκλιπόντος στην Γενική μας

Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026.