Κάτω Αχαΐα: Βόλτα με κλεμμένο αμάξι- Είχε βάλει άλλες πινακίδες

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο, για το

οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το έτος 2020 και στο οποίο είχε μεταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας, από έτερο αυτοκίνητο, συγγενικού του προσώπου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών

Συνελήφθησαν, χθες τοαπόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, οκτώ αλλοδαποί, διότι σε

αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη Χώρα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα, στη Γαστούνη και στο Τραγανό, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος

Πηνειού, ένας 18χρονος και ένας 17χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης και μικροποσότητα κάνναβης, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για οδήγηση σε κατάσταση μέθης

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, ενώ δεν συμμορφώθηκε σε σήμα

στάσης των αστυνομικών για έλεγχο.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, μια

ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε,

βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν 3,7 γραμμάρια φυτικά αποσπάσματα κάνναβης.



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Μεσολογγίου-Αιτωλικού, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,3 γραμμάρια

φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα

της ναρκωτικής ουσίας.