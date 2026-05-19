Πάτρα: Μεταφέρεται ο μαγνητικός τομογράφος στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα- Σύντομα ξεκινά η λειτουργία του- ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, στην περιοχή του Αγίου Αλεξίου, επί της οδού Γιαννιτσών.

Πρόκειται για σύστημα μαγνητικής τομογραφίας (MRI) ισχύος 1.5 Tesla με ευρύ άνοιγμα (wide-bore), σχεδιασμένο να συνδυάζει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια με άνεση για τον ασθενή, ενσωματώνοντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σηματοδοτεί μια μακροχρόνια αναμονή για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να απευθύνονται σε άλλες δομές για τη συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς μετά την εγκατάσταση ακολουθούν τεχνικές δοκιμές και εκπαίδευση του προσωπικού, πριν το μηχάνημα τεθεί σε πλήρη λειτουργία για τους πολίτες.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, δήλωσε στο thebest.gr: «Ξεκίνησε η εγκατάσταση σήμερα στο Κέντρο Υγείας και θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες δοκιμές. Στη συνέχεια, θα γίνει εκπαίδευση και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, θα δοθεί στους πολίτες για τις εξετάσεις τους. Δεν είναι υπόθεση μιας εβδομάδας, χρειάζεται κάποιος χρόνος, αλλά θεωρώ ότι σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία του».

Το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα εξυπηρετεί έναν ευρύ πληθυσμό της Πάτρας και της γύρω περιοχής, με τη διαθεσιμότητα μαγνητικού τομογράφου να αναμένεται να αποσυμφορήσει μέρος της ζήτησης που κατευθύνεται στα νοσοκομεία της πόλης.