Αιγιάλεια: Δεν ήταν λογιστής... Πώς της πήρε 4.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε απάτη με λεία 4.000 ευρώ στην Αιγιαλεία
Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε τον
Δεκέμβριο του 2025 στην Αιγιαλεία, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.
Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα,σύμφωνα με την ασυνομία στις 07-12-2025, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα και προσποιούμενος τον λογιστή της επιχείρησης, στην
οποία εργαζόταν η παθούσα, με το πρόσχημα ότι δικαιούται επίδομα, απέσπασε τον αριθμό της τραπεζικής της κάρτας και τον κωδικό CVC και της
αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -3.994- ευρώ.
Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι τα χρήματα πιστώθηκαν σε ψηφιακό πορτοφόλι, κάτοχος του οποίου ήταν ο
κατηγορούμενος άνδρας.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.
Πάτρα: Έκλεβαν σπίτια από Ρίο μέχρι Βραχνέικα - Δύο συλλήψεις - Πώς δρούσε η οργάνωση
Θανατηφόρα παράσυρση 36χρονου στo Περιστέρι
Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr