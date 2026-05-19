Αιγιάλεια: Δεν ήταν λογιστής... Πώς της πήρε 4.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε τον

Δεκέμβριο του 2025 στην Αιγιαλεία, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την ασυνομία στις 07-12-2025, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα και προσποιούμενος τον λογιστή της επιχείρησης, στην

οποία εργαζόταν η παθούσα, με το πρόσχημα ότι δικαιούται επίδομα, απέσπασε τον αριθμό της τραπεζικής της κάρτας και τον κωδικό CVC και της

αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -3.994- ευρώ.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι τα χρήματα πιστώθηκαν σε ψηφιακό πορτοφόλι, κάτοχος του οποίου ήταν ο

κατηγορούμενος άνδρας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.