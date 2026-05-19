Σαμαράς: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»- Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο

Συνεχίζει την σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς. Mε αφορμή τη γενοκτονία των Ποντίων στηλιτεύει την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να μεταφέρει τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο.

Ο Αντώνης Σαμαράς σημειώνει αρχικά πως η ιστορία «είναι ένας επίμονος δάσκαλος» και «η ιστορική μνήμη το θεμέλιο της ύπαρξης του ελληνικού λαού», με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων.

Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θέτει ερωτήματα για την «απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο». Όπως τονίζει «δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών» και καταλήγει: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους».

Όλη η δήλωση Σαμαρά

«Η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού.

Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι’ αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο.

Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα! Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»