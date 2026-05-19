Πάτρα: Mε επιτυχία το «MUSICAL», από την Πολυφωνική

Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Οργανισμού της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία την παρελθούσα Κυριακή, στο θέατρο «Λιθογραφείο», δύο συναυλίες- παραστάσεις με τον τίτλο: «MUSICAL», με κεντρικό άξονα το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Διοικητική Διεύθυνση: Έφη Καββαδία) και τη ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου).

Στο «MUSICAL», έλαβαν μέρος σπουδαστές της Σχολής Μονωδίας και Σύγχρονου Τραγουδιού του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», τάξεων των καθηγητριών, Ειρήνης Καράγιαννη και Χρύσας Πανταζοπούλου και η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού, με τη διεύθυνση της Λούσης Χριστοδούλου.

Πιάνο έπαιξαν οι καθηγήτριες του ΩΔΕΙΟΥ, Μαρίνα Μυλωνά και Λούση Χριστοδούλου, ενώ κρουστά ο καθηγητής, Γιώργος Λαμπράκος.

Επρόκειτο για παραστάσεις- συναυλίες, με αναφορά στα σημαντικότερα Μιούζικαλ όλων των εποχών. Από μαγικά παραμύθια, μέχρι ιστορίες γεμάτες πάθος, όνειρα και συγκίνηση, που ταξίδεψαν τον ακροατή σε κόσμους, στους οποίους η μουσική γίνεται η γλώσσα των συναισθημάτων.

Ήταν δύο συναυλίες, που ανέδειξαν την επιμελημένη εργασία και την ποιότητα, τόσον των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΩΔΕΙΟΥ, όσον και της χορωδιακής πράξης, μέσω της ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ του Οργανισμού της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», καταλήγει η ανακοίνωση.