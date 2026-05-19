Στα ύψη οι τιμές των εισιτηρίων για τα ακτοπλοϊκά, πώς διαμορφώνονται

Μπροστά σε ένα νέο κύμα ακρίβειας βρίσκονται χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο από τα ελληνικά νησιά.

Με τις καλοκαιρινές διακοπές να πλησιάζουν, όσοι αναζητούν από τώρα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα ελληνικά νησιά έρχονται αντιμέτωποι με τιμές που μετατρέπουν ακόμη και μια σύντομη απόδραση σε οικονομικό «γολγοθά».

Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον απευθείας στις τσέπες των επιβατών, διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό σκηνικό ακρίβειας για τον εγχώριο τουρισμό.

Πιο φθηνό ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία

Την ίδια στιγμή, προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι προς το Μπάρι της Ιταλίας κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί ή ακόμη και από τη σύνδεση μεταξύ δύο κοντινών νησιών στις Κυκλάδες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δρομολόγιο Μύκονος - Σαντορίνη φτάνει έως και τα 96,70 ευρώ, όταν το ταξίδι από την Ηγουμενίτσα προς το Μπάρι κοστίζει 52 ευρώ, ενώ από την Πάτρα 75,80 ευρώ. Αντίστοιχα, στο Ιόνιο οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, αποτυπώνοντας τη χαοτική διαφορά στις χρεώσεις και την οικονομική πίεση που καλούνται να αντιμετωπίσουν φέτος οι ταξιδιώτες.

Το iefimerida.gr σας παρουσιάζει τις τιμές των ακτοπλοϊκών, σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Τα δρομολόγια και τα εισιτήρια, είναι από το πιο φθηνό στο πιο ακριβό και αφορούν τον μήνα Ιούνιο, ενώ οι τιμές καθορίζονται από τον προορισμό, την απόσταση, την ταχύτητα αλλά και την εταιρία.

Οι τιμές για τα νησιά του Αιγαίου

Πειραιάς - Πάρος: Από 51 ευρώ, έως 68,70 ευρώ