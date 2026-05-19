Στα ύψη οι τιμές των εισιτηρίων για τα ακτοπλοϊκά, πώς διαμορφώνονται

Αναλυτικά οι τιμές
Μπροστά σε ένα νέο κύμα ακρίβειας βρίσκονται χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο από τα ελληνικά νησιά.
Με τις καλοκαιρινές διακοπές να πλησιάζουν, όσοι αναζητούν από τώρα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα ελληνικά νησιά έρχονται αντιμέτωποι με τιμές που μετατρέπουν ακόμη και μια σύντομη απόδραση σε οικονομικό «γολγοθά».
Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον απευθείας στις τσέπες των επιβατών, διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό σκηνικό ακρίβειας για τον εγχώριο τουρισμό.
Πιο φθηνό ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία
Την ίδια στιγμή, προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι προς το Μπάρι της Ιταλίας κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί ή ακόμη και από τη σύνδεση μεταξύ δύο κοντινών νησιών στις Κυκλάδες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το δρομολόγιο Μύκονος - Σαντορίνη φτάνει έως και τα 96,70 ευρώ, όταν το ταξίδι από την Ηγουμενίτσα προς το Μπάρι κοστίζει 52 ευρώ, ενώ από την Πάτρα 75,80 ευρώ. Αντίστοιχα, στο Ιόνιο οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, αποτυπώνοντας τη χαοτική διαφορά στις χρεώσεις και την οικονομική πίεση που καλούνται να αντιμετωπίσουν φέτος οι ταξιδιώτες.
Το iefimerida.gr σας παρουσιάζει τις τιμές των ακτοπλοϊκών, σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.
Τα δρομολόγια και τα εισιτήρια, είναι από το πιο φθηνό στο πιο ακριβό και αφορούν τον μήνα Ιούνιο, ενώ οι τιμές καθορίζονται από τον προορισμό, την απόσταση, την ταχύτητα αλλά και την εταιρία.
Οι τιμές για τα νησιά του Αιγαίου
Πειραιάς - Πάρος: Από 51 ευρώ, έως 68,70 ευρώ
Ραφήνα - Πάρος: Από 46,50 ευρώ έως 69,70 ευρώ
Πειραιάς - Σαντορίνη: Από 59 ευρώ έως 89,70
Ραφήνα - Σαντορίνη: Στα 82 ευρώ
Πειραιάς - Μύκονος: Από 53 ευρώ έως 87,70 ευρώ
Ραφήνα - Μύκονος: Από 38 ευρώ έως 76,60 ευρώ
Πειραιάς - Σίφνος: Από 40,50 ευρώ έως 68,70 ευρώ
Ραφήνα - Ανδρος: Από 24,50 ευρώ έως 37 ευρώ
Πειραιάς - Σέριφος: Από 37 ευρώ έως 63,70 ευρώ
Πειραιάς - Ύδρα: Από 40 ευρώ έως 42 ευρώ
Πειραιάς Ηράκλειο Κρήτης: Από 33 ευρώ έως 89,70 ευρώ
Πειραιάς - Ρόδος: Από 59 ευρώ έως 93 ευρώ
Πειραιάς - Μυτιλήνη: Από 54,50 ευρώ έως 58 ευρώ.
Οι τιμές για τα νησιά του Ιονίου
Πάτρα - Κεφαλονιά: Στα 15,40 ευρώ
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: Στα 7 ευρώ
Ηγουμενίτσα - Παξοί: Στα 13 ευρώ
Ενδεικτικά οι τιμές για τα δρομολόγια προς το Μπάρι της Ιταλίας:
Πάτρα - Μπάρι: Στα 75,80 ευρώ
Ηγουμενίτσα - Μπάρι: Στα 52 ευρώ
Υψηλές οι τιμές και από νησί σε νησί
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ταξίδια από νησιά σε νησιά όπου και εκεί δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση στη διαμόρφωση των τιμών, αφού αν θέλει κάποιος να ταξιδέψει σε κοντινό προορισμό με κανονική διάρκεια ταξιδιού οι τιμές είναι απλησίαστες.
Ενδεικτικά, από την Μύκονο στην Σαντορίνη το εισιτήριο κάνει από 79 ευρώ έως και 96,70 ευρώ.
Χαοτική είναι και η διαφορά των τιμών των εισιτηρίων σε δύο νησιά που είναι βρίσκονται απέναντι στην Νάξο και την Πάρο. Τα εισιτήρια κυμαίνονται από τα 5,50 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 37,80 ευρώ. Η διάρκεια του ταξιδιού διαφέρει κατά 30 λεπτά.
Για να πάει κάποιος από την Πάρο στην Μήλο, το ένα δρομολόγιο διάρκειας 8 ωρών και 5 λεπτών στοιχίζει 12 ευρώ, ενώ η δεύτερη επιλογή διάρκειας 1 ώρα και 45 λεπτά κοστίζει 89,70 λεπτά.
