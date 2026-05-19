Ξεκίνησε το 14ο Regional Growth Conference

"Με επίκεντρο τις μεγάλες προκλήσεις της περιφερειακής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας ξεκίνησαν οι εργασίες του 14ου Regional Growth Conference (RGC 2026),,που διοργανώνουν η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας και των παραγωγικών φορέων".

Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση της διοργάνωσης και συνεχίζει:

'Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Θεόδωρος Λουλούδης, αναφέρθηκε στον ρόλο που έχει διαδραματίσει το Regional Growth Conference τα τελευταία 14 χρόνια ως θεσμός δημόσιου διαλόγου για την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομία.

Όπως δήλωσε, «η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή», καθώς οι διεθνείς ανακατατάξεις, η τεχνολογική επανάσταση, η κλιματική κρίση και οι δημογραφικές πιέσεις διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, το οποίο απαιτεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, περισσότερο αποκεντρωμένο, ανταγωνιστικό και καινοτόμο.

Ο κ. Λουλούδης τόνισε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί εθνική προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως «η πραγματική ισχύς της χώρας θα κριθεί από το κατά πόσο οι περιφέρειές της μπορούν να παράγουν, να καινοτομούν, να προσελκύουν επενδύσεις και να συγκρατούν το ανθρώπινο κεφάλαιο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζητούμενο πλέον είναι «η μετάβαση από τις δυνατότητες στην εφαρμογή και από τις στρατηγικές στα μετρήσιμα αποτελέσματα», ενώ υπογράμμισε ότι το φετινό συνέδριο επικεντρώνεται σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η χρηματοδότηση, η εξωστρέφεια, η παραγωγική ανασυγκρότηση και η περιφερειακή συνοχή.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης ανέδειξε τη σημαντική αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι «η Δυτική Ελλάδα αλλάζει όχι με όρους επικοινωνίας, αλλά με όρους πραγματικής οικονομίας, έργων, επενδύσεων, εξωστρέφειας και αυτοπεποίθησης».

Ο κ. Φαρμάκης ανέφερε ότι σήμερα υλοποιείται στη Δυτική Ελλάδα «το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έγινε ποτέ στην περιοχή και ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα», με μεγάλα έργα υποδομών, οδικά δίκτυα, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, αναβαθμίσεις λιμανιών και αστικών περιοχών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως υπογράμμισε, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων της Περιφέρειας ξεπερνά πλέον το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 952 ενεργά δημόσια έργα σε κάθε γωνιά της Δυτικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ 2021–2027, σημειώνοντας ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμού 628 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζει ήδη υψηλούς δείκτες απορρόφησης και συμβασιοποιήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τόνισε ακόμη ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο αποκεντρωμένης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει εθνική συνοχή χωρίς περιφερειακή συνοχή» και πως οι ισχυρές περιφέρειες αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και της στεγαστικής κρίσης, μέσω προγραμμάτων ανακαίνισης και δημιουργίας κατοικιών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας υπογράμμισε από την πλευρά του τον κομβικό ρόλο του Πανεπιστημίου στην αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας και της χώρας.

Όπως ανέφερε, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει εξελιχθεί σε ένα εξωστρεφές και διεθνώς αναγνωρίσιμο ακαδημαϊκό ίδρυμα, με έντονη παρουσία στην έρευνα, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία.

Ο κ. Μπούρας σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών συγκαταλέγεται μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων που βρίσκονται στα κορυφαία 1.000 πανεπιστήμια παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι το ίδρυμα διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής, με περισσότερους από 30.000 φοιτητές, εκατοντάδες διδάσκοντες και χιλιάδες εργαζόμενους και συνεργάτες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου, ανακοινώνοντας ότι από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικής, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του θα φιλοξενεί εκατοντάδες ξένους φοιτητές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου Πατρών με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και στην προοπτική δημιουργίας παραρτήματος ελληνικών πανεπιστημίων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη «όχι φοβικά, αλλά ως εργαλείο προόδου και εξέλιξης».

Όπως ανακοίνωσε, σύντομα θα παρουσιαστεί ο πρώτος οδικός χάρτης ελληνικού πανεπιστημίου για τη μετάβαση στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, με δράσεις που θα αφορούν την έρευνα, την εκπαίδευση και τη διοίκηση.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε για τη σπουδαιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης του 14ου Regional Growth Conference.

Το Regional Growth Conference πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και ύστερα από 14 χρόνια πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα".