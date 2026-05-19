Ξεκινά σήμερα το Regional Growth Conference 2026 – Ισχυρή και πολυεπίπεδη παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών

"Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του Regional Growth Conference (RGC) 2026, ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαίο σημείο δημόσιου διαλόγου για την περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, την οικονομία και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής.



Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο φετινό συνέδριο με ισχυρή και πολυδιάστατη παρουσία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικού ακαδημαϊκού και ερευνητικού πυλώνα της Δυτικής Ελλάδας και της χώρας", αναφέρει στην ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

Μέσα από τη συμμετοχή της Διοίκησης του Ιδρύματος, μελών ΔΕΠ, ερευνητών και επιστημονικών ομάδων, το Πανεπιστήμιο συμβάλλει ενεργά στις συζητήσεις για το μέλλον της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αγροδιατροφής, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διασύνδεσης της έρευνας με την οικονομία και την κοινωνία.Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει στο πλαίσιο του συνεδρίου δύο κεντρικά thematic sessions με επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι θεματικές ενότητες:



-«Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Νέοι Ορίζοντες και Προοπτικές» 21.5

-«Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χώρο» 21.5



Μέσα από τα δύο αυτά panels αναδεικνύεται η στρατηγική στόχευση του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην ανώτατη εκπαίδευση, στην τεχνολογία, στην έρευνα και στη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων.Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, οι Αντιπρυτάνεις, καθώς και πλήθος μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Ιδρύματος, αναδεικνύοντας τη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα, την εξωστρέφεια και τη δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών σε κρίσιμους τομείς της σύγχρονης γνώσης.



Παράλληλα, ιδιαίτερη παρουσία έχουν νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και επιστημονικές ομάδες του Πανεπιστημίου στις research sessions και educational activities του συνεδρίου, παρουσιάζοντας καινοτόμες εφαρμογές, ερευνητικά αποτελέσματα και καλές πρακτικές που σχετίζονται με τις σύγχρονες προκλήσεις της περιφερειακής και βιώσιμης ανάπτυξης.



Η ενεργή παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο RGC 2026 αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος για εξωστρέφεια, διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστική σύνδεση της γνώσης και της έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας, της παραγωγής και της περιφερειακής ανάπτυξης.



Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:

Περισσότερες πληροφορίες για το RGC 2026 και τη φόρμα εγγραφής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

