Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι από το απόγευμα- H πρόγνωση Τσατραφύλλια

Για σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου περιμένουμε λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα δώσουν βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, το στοιχείο που χρειάζεται προσοχή είναι οι πιθανές χαλαζοπτώσεις, καθώς τοπικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες.

Σε ανοιξιάτικους ρυθμούς θα συνεχιστεί η εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τις μεσημεριανές μπόρες να δίνουν κατά τόπους το «παρών».

Η θερμοκρασία θα αγγίζει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς στα ανατολικά, τα βόρεια ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τους 26 βαθμούς στο βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι κυρίως δυτικοί και βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα δυτικά και νότια πελάγη.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και στα βόρεια πρόσκαιρες καταιγίδες. Βορειοδυτικοί οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Η Τετάρτη θα είναι μια ανοιξιάτικη ημέρα χωρίς αξιόλογες βροχές και τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, η αστάθεια θα επιμείνει, αλλά με αυξομειώσεις από μέρα σε μέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς να ξεφύγει ιδιαίτερα, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βοριάδες, με εντάσεις που δεν θα δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.