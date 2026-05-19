Θανατηφόρα παράσυρση 36χρονου στo Περιστέρι

Ένας 36χρονος έχασε την ζωή του το βράδυ της Δευτέρας (19/5) σε τροχαίο στο Περιστέρι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00, στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 36χρονο πεζό, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.
Ο 36χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Η 49χρονη συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
