Τα 3 ζώδια που θα βρουν συνεχώς εμπόδια μέχρι το τέλος του μήνα

Ο Μάιος του 2026 κάθε άλλο παρά ανάλαφρος προμηνύεται στο αστρολογικό κομμάτι και δεν αφήνει σε ησυχία τρία ζώδια.

Με δύο έντονες Πανσελήνους και τον Πλούτωνα σε ανάδρομη πορεία, η ατμόσφαιρα βαραίνει και αφήνει ελάχιστο χώρο για ξενοιασιά. Και ενώ κάποια ζώδια θα καταφέρουν να βγουν σχετικά αλώβητα, κάποια άλλα θα νιώσουν την πίεση στο πετσί τους. Συγκεκριμένα, τρία ζώδια πρέπει να προετοιμαστούν για εσωτερική αναταραχή, συγκρούσεις και απρόσμενες ανατροπές.

Τα τρία άτυχα ζώδια του Μαΐου

Ταύρος

Για τον Ταύρο, ο Μάιος θα εξελιχθεί σε μια πραγματική δοκιμασία υπομονής. Ήδη από τις αρχές του μήνα, η Πανσέληνος στον Σκορπιό φέρνει στην επιφάνεια απωθημένα ζητήματα στις σχέσεις και το προσωπικό περιβάλλον. Με τον Πλούτωνα να γίνεται ανάδρομος στις 6 Μαΐου, τα παγιωμένα πρότυπα ελέγχου αρχίζουν να κλονίζονται, ενώ από τις 19 Μαΐου και μετά, ο Άρης στο ζώδιο του Ταύρου προσθέτει εκνευρισμό και μια τάση για πείσμα. Όποιος επιμείνει υπερβολικά στις απόψεις του αυτή την περίοδο, κινδυνεύει να προκαλέσει ανούσιες εντάσεις και βαθιά ρήγματα στις επαφές του.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί ξεκινούν τον Μάιο με τα συναισθήματά τους στο κόκκινο. Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο λειτουργεί σαν προβολέας που φωτίζει παλιές πληγές και άλυτα θέματα. Καθώς ο Πλούτωνας, ο κυβερνήτης πλανήτης σας, γίνεται επίσης ανάδρομος, αυτή η διαδικασία εσωτερικής «εκκαθάρισης» γίνεται ακόμα πιο έντονη. Οι μέρες μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα, δεν σας αφήνουν περιθώριο να πάρετε ανάσα, κρατώντας τα συναισθήματα σε μια διαρκή αναστάτωση. Ειδικά στα προσωπικά και συναισθηματικά θέματα, μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια αλήθειες που θα αλλάξουν πολλά.

Υδροχόος

Για τον Υδροχόο, ο Μάιος θα μοιάζει με μια εσωτερική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο ανάδρομος Πλούτωνας στο δικό σας ζώδιο σας αναγκάζει να έρθετε αντιμέτωποι με τους φόβους σας για απώλεια ελέγχου και ριζικές αλλαγές. Η πυκνή ενέργεια των ημερών αυτών ενισχύει την αίσθηση ότι πρέπει ταυτόχρονα να πιέσετε καταστάσεις αλλά και να αφεθείτε. Η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο δύσκολη, καθώς το καθαρό σας μυαλό θα επισκιάζεται προσωρινά από αισθήματα αβεβαιότητας.