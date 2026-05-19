Συνταγή για μανιτάρια κρασάτα

Γεύση, άρωμα και φυτική πρωτεΐνη, σε ένα υλικό.

Τα μανιτάρια ταιριάζουν απίστευτα με το κρασί.

Το πιάτο μας θα έχει ένταση και βάθος, ενώ τα μυρωδικά θα ισορροπήσουν τη γήινη γεύση των μανιταριών.

Η σάλτσα που σιγομαγειρεύεται με διάρκεια, αναδεικνύει τη φυσική ουμάμι διάσταση του βασικού υλικού.

Μπορούμε να συνοδεύσουμε με αυτά, όλα τα ψητά κρέατα.

Μανιτάρια κρασάτα

Υλικά:

500 γρ. μανιτάρια (λευκά ή cremini), καθαρισμένα

30 γρ. ελαιόλαδο

8 γρ. σκόρδο (2–3 σκελίδες), ψιλοκομμένο

120 γρ. κόκκινο ξηρό κρασί

2 γρ. θυμάρι (φρέσκο ή αποξηραμένο)

5 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

αλάτι – μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε φαρδύ τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε μέχρι να αποβάλουν τα υγράτους και να αρχίσουν να καραμελώνουν.

Ενσωματώνουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να αρωματίσει χωρίς να καεί.

Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και αφήνουμε να μειωθεί, ώστε να συμπυκνωθούν τα αρώματα και να δημιουργηθεί ένα δεμένο, γυαλιστερό αποτέλεσμα.

Προσθέτουμε το θυμάρι, το αλάτι και το πιπέρι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι η σάλτσα να δέσει.

Ολοκληρώνουμε με φρέσκο μαϊντανό και σερβίρουμε ζεστά, ως μεζέ ή συνοδευτικό πιάτο.

πηγή newsit.gr