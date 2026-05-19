Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που την άφησαν αβοήθητη ζητά η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Να παραπέμψει σε δίκη για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πρίν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της, έξω από το Τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητά η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα ζητώντας βοήθεια, καθώς και τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην έκκλησή της «το περιπολικό δεν είναι ταξί κυρία μου». Και για τους τέσσερις ένστολους η εισαγγελέας ζητά να δικαστούν ενώπιον του ΜΟΔ για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διά παραλείψεως.

Πρόκειται για τον τότε φρουρό στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια του Τμήματος και τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης.

Όπως αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση, οι τέσσερις κατηγορούμενοι «στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1η Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον (σε κίνδυνο) και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή, προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος προσώπου».

Η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.