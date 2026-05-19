Eurovision 2026: O διακριτικός Τούρκος σύζυγος της Dara -Τα ρομαντικά ταξίδια και το γαμήλιο δώρο έκπληξη

Η Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλη νίκη της Βουλγάρας Dara
Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, που κατέκτησε τον διαγωνισμό με το «Bangaranga», δεν κοιτούσε πρώτα τις κάμερες μετά τη μεγάλη βραδιά στη Βιέννη, αλλά τον σύζυγό της, Έρβιν Ιβάνοφ.
Αμέσως μετά την επίσημη συνέντευξη Τύπου, η τραγουδίστρια αναζήτησε τον Έρβιν για να μοιραστεί μαζί του τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της. Το ζευγάρι αγκαλιάστηκε, αντάλλαξε φιλί και χόρεψε μπροστά στους φωτογράφους, σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο που έγινε viral στα social media, δείχνοντας μια πιο προσωπική πλευρά της νικήτριας.
Ο Έρβιν Ιβάνοφ: ο άνθρωπος πίσω από τη λάμψη
Ο Έρβιν Ιβάνοφ δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο και δεν φαίνεται να επιδιώκει τη δημοσιότητα που συνοδεύει τη σύζυγό του. Είναι 35 ετών, Τούρκος, γιατρός και φαρμακολόγος, με αντικείμενο που περιλαμβάνει καινοτόμες ερευνητικές μελέτες, όπως φαρμακευτικές θεραπείες και έρευνα γύρω από εκχυλίσματα κάνναβης. Παρά τη δημοσιότητα της Dara, ο ίδιος κρατά χαμηλούς τόνους, προστατεύει την προσωπική του ζωή, διατηρεί ιδιωτικούς λογαριασμούς στα social media και αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και συνεντεύξεις
Ο γάμος και τα ταξίδια
Η Dara και ο Έρβιν παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2025, μετά από έναν αρραβώνα που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Η πρόταση γάμου έγινε κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ταϊλάνδη, ενώ η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί τη χαρά της μέσω του βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Only Mine», όπου εμφανίζονται στιγμές από τις κοινές τους περιπέτειες. Το ζευγάρι αγαπά τα ταξίδια και συχνά μοιράζεται ρομαντικές στιγμές από διάφορους προορισμούς, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, όπου έμειναν περίπου έναν μήνα στην Αθήνα κατά την προετοιμασία της Dara για τη Eurovision.
Ο ρόλος του Έρβιν στη ζωή της Dara
Η τραγουδίστρια έχει δηλώσει πως ο Έρβιν δεν είναι απλώς ο σύντροφός της, αλλά εκείνος που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τις σχέσεις και την αγάπη. Μεγαλώνοντας ως παιδί χωρισμένων γονιών, δυσκολευόταν να πιστέψει στα «παραμύθια» της αγάπης. Όπως έχει πει, την ημέρα που γνώρισε τον Έρβιν, κατάλαβε ότι ήταν ο άνθρωπός της και ήξερε ότι θα τον παντρευόταν. Η σχέση τους την βοήθησε να αφήσει πίσω παλιές φοβίες και να δει διαφορετικά την έννοια της αγάπης, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να μην παραμένει κανείς παιδί μέσα σε μια σχέση.
Το γαμήλιο δώρο της Dara στον Έρβιν
Η αγάπη της Dara για τον Έρβιν αντικατοπτρίζεται και στη μουσική της. Το τραγούδι «Song for Life» από το άλμπουμ «ADHD», που κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ήταν το γαμήλιο δώρο της για εκείνον. Το άλμπουμ, που συνδέεται με τη δική της εμπειρία ΔΕΠΥ, περιλαμβάνει ένα «άλμα» ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά στιλ, ταιριάζοντας με την ενέργεια και την καλλιτεχνική της ταυτότητα.
Μετά τη νίκη στη Eurovision, η δυναμική της Dara φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση, ενώ ο Έρβιν παραμένει το σταθερό της στήριγμα. Παρά τη δημοσιότητα και τα φώτα της ευρωπαϊκής σκηνής, η πιο αληθινή στιγμή της βραδιάς ήταν η αγκαλιά με τον σύζυγό της.
