Παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Α. Φίλια για τις κατασχέσεις αποζημιώσεων κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς

Την παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά με επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, σχετικά με τις κατασχέσεις αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν σε κτηνοτρόφους για τη θανάτωση ζωικού κεφαλαίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ευλογιάς.

Στην επιστολή που απευθύνεται προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καββαδά, καθώς και προς τον Γενικό Γραμματέα, Σπύρο Πρωτοψάλτη, επισημαίνεται ότι πολλοί κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσαν πως τα ποσά των αποζημιώσεων δεσμεύτηκαν από τράπεζες λόγω οφειλών προς την εφορία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις ως αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζει ότι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρέθηκαν για αρκετό καιρό χωρίς εισόδημα και χωρίς παραγωγική δραστηριότητα, εξαιτίας των αναγκαίων μέτρων περιορισμού της νόσου, απογοητεύονται βλέποντας πως δεν εφαρμόζεται το προστατευτικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ανάλογα προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και σε προηγούμενες πληρωμές αποζημιώσεων και απώλειας εισοδήματος, τα οποία αντιμετωπίστηκαν έπειτα από παρέμβαση του Υπουργείου προς τις αρμόδιες αρχές και τα τραπεζικά ιδρύματα.

Με την επιστολή του, ο κ. Φίλιας ζητά να υπάρξει άμεσα σχετική διευκρίνιση και παρέμβαση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τράπεζες, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους κτηνοτρόφους. «Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αισθάνονται ότι η πολιτεία στέκεται δίπλα τους, χωρίς διαχωρισμούς και με γρήγορα αντανακλαστικά για την ουσιαστική στήριξή τους», τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.