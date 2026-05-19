Έλον Μασκ: Ηττήθηκε δικαστικά από την OpenAI- Ανοίγει ο δρόμος για εισαγωγή της στο χρηματιστήριο

Ο Έλον Μασκ έχασε τη δικαστική του υπόθεση κατά της OpenAI, έπειτα από απόφαση ενόρκων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ένορκοι έκριναν ότι η εταιρεία δεν φέρει νομική ευθύνη για τις κατηγορίες περί εγκατάλειψης του αρχικού της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ετυμηγορία ήταν ομόφωνη και εκδόθηκε μετά από περίπου τρεις εβδομάδες δίκης στην Καλιφόρνια. Οι ένορκοι κατέληξαν ότι η αγωγή του Έλον Μασκ είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα, καθώς είχε παρέλθει η νόμιμη προθεσμία και έτσι δεν εξετάστηκε η ουσία των κατηγοριών σχετικά με την OpenAI.

Ο Μασκ είχε κατηγορήσει την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, ότι μετέτρεψαν την εταιρεία από μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε κερδοσκοπική επιχείρηση, παραβιάζοντας τον ιδρυτικό της σκοπό για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι επένδυσε περίπου 38 εκατ. δολάρια στην OpenAI και η εταιρεία αργότερα: στράφηκε σε κερδοσκοπική δομή, ενώ

συνεργάστηκε με τη Microsoft και άλλους επενδυτές.

Η OpenAI, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι ο Μασκ γνώριζε εδώ και χρόνια τα σχέδια εμπορικής ανάπτυξης της εταιρείας και ότι η αγωγή του κατατέθηκε πολύ αργά, ενώ μάλιστα και ο ίδιος είχε προτείνει παλαιότερα τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική επιχείρηση και μάλιστα είχε ζητήσει τη σύνδεση της με την Tesla.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική για την εταιρεία, καθώς αίρει έναν μεγάλο νομικό και επιχειρηματικό κίνδυνο που θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να επηρεάσει τα σχέδιά της για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO), με εκτιμώμενη αποτίμηση που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Μασκ έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την «τυπικό διαδικαστικό ζήτημα» και όχι κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης.