Πάτρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών που δρούσε σε σπίτια

Μετά από αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., δύο διαρρήκτες που δρούσαν στην Πάτρα συνελήφθησαν και βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρχών.

Η Ασφάλεια Πάτρας εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που συνδέεται με τουλάχιστον 10 διαρρήξεις στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Αιγιάλεια και Κορινθία, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τέσσερα μέλη που αναζητούνται. Η οργάνωση φέρεται να είχε αποκομίσει σημαντικά χρηματικά ποσά από τις διαρρήξεις.