Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ένοπλη επίθεση στην πόλη Ελ Εχίδο- Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελ Εχίδο, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με την εφημερίδα El País. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με πηγές, οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό καταγράφηκαν περίπου στις 23:15 χθες το βράδυ.