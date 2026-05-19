Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν είμαι καλός στο να χωρίζω, δεν θα μπορούσα ποτέ να την πληγώσω»

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» το βράδυ της Δευτέρας (18-05-2026) και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον χωρισμό του από την Σμαράγδα Καρύδη. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι τους συνδέει ακόμη μια βαθιά αγάπη που έχει χτιστεί μέσα στον χρόνο, επισημαίνοντας πως δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι που να την πληγώσει, όπως και εκείνη αντίστοιχα.

Θοδωρής Αθερίδης και Σμαράγδα Καρύδη αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με την είδηση του χωρισμού τους να γίνεται γνωστή τον Δεκέμβριο του 2025. Οι δυο τους συνεχίζουν να βγαίνουν και να κάνουν παρέα, όπως ανέφερε ο ηθοποιός στο «The 2night Show». Η σχέση τους μετρούσε συνολικά 23 ολόκληρα χρόνια, πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους της.

Αναφερόμενος στον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, ο Θοδωρής Αθερίδης ανέφερε ότι «Αυτό που θα πω το έχω πει σε ταινία μου. Είμαι καλός στο να κάνω σχέσεις. Δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη με τη Σμαράγδα. Δεύτερον, δεν έχω χωρίσει με κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου. Είναι γνωστό ότι δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου. Με ανθρώπους που έχω ζήσει 20 χρόνια, τι σημαίνει χωρισμός; Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλάει η Σμαράγδα που είναι “Θοδωρής” και πόσα κουβαλάω εγώ που είναι “Σμαράγδα”;

Αν πει κάποιος “χωρίζουμε”, τι έγινε; Με τη Σμαράγδα συνεχίζουμε να βγαίνουμε, τρώμε, περνάμε γιορτές μαζί. Κανένας δεν έφτιαξε τη ζωή του παρακάτω με κάτι και γενικότερα ποτέ δεν μου άρεσε να μιλάω για αυτά».







