Ελευθερία Ελευθερίου: «Θα ήθελα να ξαναπάω στη Eurovision- Ίσως σύντομα»

Η Ελευθερία Ελευθερίου έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2012 με το τραγούδι «Aphrodisiac», καθώς και μέσω της συμμετοχής της στο μουσικό talent show «The X-Factor».

Η Ελευθερία Ελευθερίου αφηγείται το ταξίδι της από την Κύπρο, στην Ελλάδα και τη Eurovision, προς μια επιτυχημένη δισκογραφική καριέρα, ενώ εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στη Eurovision

«Δεν είμαι αρνητική στο να το ξανακάνω. Κάποια στιγμή νιώθω ότι θα ξαναέρθει στη ζωή μου, για κάποιο λόγο. Είμαι της άποψης ότι όπως εκπροσώπησα την Ελλάδα το 2012 και έγινε όλο αβίαστα – δηλαδή δεν αγανάκτησα για να γίνει, μου ήρθε – έτσι πιστεύω ότι τα πράγματα στη ζωή μας έρχονται την κατάλληλη στιγμή» είπε αρχικά στο Mad η Ελευθερία Ελευθερίου.

«Όταν είναι να έρθει, θα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Νιώθω ότι δεν έχει τελειώσει το κεφάλαιο αυτό.