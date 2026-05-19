Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς με τους έξι νεκρούς- Σκότωσε τη σύζυγό του και άνοιξε πυρ σε διαφορετικά σημεία

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μερσίνη τη Δευτέρα (18.05.2026), σε σειρά ένοπλων επιθέσεων με δράστη τον ίδιο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 37χρονος φέρεται αρχικά να σκότωσε την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια εισέβαλε σε εστιατόριο, όπου τραυμάτισε πελάτες και εργαζόμενους. Ακολούθως πυροβόλησε έναν βοσκό που βρέθηκε στον δρόμο του και επιτέθηκε σε βενζινάδικο.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν συνολικά 8 άτομα, ενώ 6 υπέκυψαν στα τραύματά τους. Ανάμεσα σε αυτούς και η 32χρονη Αρζού, σύζυγος του 37χρονου που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση που συντάραξε την Τουρκία. Ο 37χρονος αφού πυροβόλησε μέχρι θανάτου την σύζυγό του, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Οδήγησε μέχρι την περιοχή Ταρσό και άνοιξε πυρ στο εστιατόριο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο ενώ υπάλληλος έχασε την ζωή του ακαριαία. Ο δράστης τότε έφυγε ξανά από το σημείο, σκοτώνοντας έναν νεαρό βοσκό στην συνοικία Καμπουργκεντιγί. Μετά πυροβόλησε έναν οδηγό φορτηγού σε βενζινάδικο στην περιοχή Γενίκιοϊ αλλά και τον υπάλληλο του πρατηρίου που έχασε την μάχη για τη ζωή του.

H στιγμή των πυροβολισμών στο εστιατόριο, καταγράφηκε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Στις εικόνες φαίνεται ο δράστης, ο οποίος έφτασε στο εστιατόριο με αυτοκίνητο, να ανοίγει πυρ εναντίον 2 ατόμων που περίμεναν μπροστά από το κατάστημα και στη συνέχεια να διαφεύγει.

