Σαν Ντιέγκο: Πέντε νεκροί σε επίθεση σε τζαμί, ανάμεσά τους και οι δύο δράστες- ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις ενήλικες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο τέμενος, ενώ δύο ύποπτοι, ηλικίας 17 και 19 ετών, βρέθηκαν νεκροί σε κοντινή απόσταση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι οι δύο νεαροί αυτοπυροβολήθηκαν, ενώ η έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Σκοτ Γουάλ, τόνισε ότι «δεν υπήρχαν αξιωματικοί που να εμπλέκονται στο συμβάν» και επισήμανε ότι τα στοιχεία παραμένουν «πολύ προκαταρκτικά σε αυτό το σημείο». Οι δύο ύποπτοι, όπως αναφέρθηκε από τις αρχές, ήταν 17 και 19 ετών. Ανάμεσα στα τρία θύματα και ένας φρουρός ασφαλείας.
Το NBC αρχικά μετέδωσε ότι οι δύο ένοπλοι έπεσαν νεκροί από πυρά αστυνομικών. Διαφορετική η εκδοχή του CBS που μιλά για έναν νεκρό δράστη και έναν δεύτερο υπό κράτηση.
Πληροφορίες κάνουν λόγο και για πολλούς τραυματίες.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (τοπική ώρα, 21:50 στην Ελλάδα) για έναν ένοπλο κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Αυτήκοος μάρτυρας είπε ότι ακούστηκαν αρχικά πάνω από 10 πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο, και έπειτα από λίγο άλλοι τόσοι.
Στην περιοχή κατέφτασε αμέσως μεγάλη δύναμη της αστυνομίας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στον αποκλεισμό δρόμων της περιοχής.
Το επεισόδιο θεωρείται πλέον λήξαν.
Ο ιμάμης Τάχα Χασάν, διευθυντής του Ισλαμικού Κέντρου, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο για έναν χώρο λατρείας» και ζήτησε προστασία για όλες τις θρησκευτικές δομές. Ευχαρίστησε επίσης τις αρχές για την παρουσία και την υποστήριξη στην κοινότητα.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για τα πρώτα στοιχεία και ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγος του Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ καταδίκασαν τη Δευτέρα το περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «φρικιαστική» και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την τοπική μουσουλμανική κοινότητα.
«Η Τζένιφερ και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από τη σημερινή βίαιη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, όπου οικογένειες και παιδιά συγκεντρώνονται και γείτονες λατρεύουν ειρηνικά και με αίσθημα κοινότητας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του. «Σήμερα, αυτός ο κοινοτικός χώρος διαλύθηκε από πυροβολισμούς» πρόσθεσε.
«Η Καλιφόρνια εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν από το σημερινό περιστατικό πυροβολισμών» τονίζεται.
Ο κυβερνήτης και η Πρώτη Σύντροφος ευχαρίστησαν επίσης τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης και τόνισαν ότι οι χώροι λατρείας δεν πρέπει να γίνονται στόχοι βίας.
«Οι πιστοί, οπουδήποτε, δεν θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους. Το μίσος δεν έχει θέση στην Καλιφόρνια και δεν θα ανεχθούμε πράξεις τρόμου ή εκφοβισμού κατά κοινοτήτων πίστης» αναφέρεται.
Κλείνοντας την ανακοίνωση του ο Γκάβιν Νιούσομ ευχαρίστησε «τους γενναίους αστυνομικούς και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που ενήργησαν άμεσα για να προστατεύσουν τα παιδιά και τους πιστούς» και έστειλε μήνυμα προς της μουσουλμανική κοινότητα του Σαν Ντιέγκο λέγοντας ότι «η Καλιφόρνια στέκεται στο πλευρό σας».
Το Ισλαμικό Κέντρο είναι το μεγαλύτερο στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο. Έχει 5.000 πιστούς ενώ διαθέτει και σχολείο όπου γίνονται θρησκευτικά μαθήματα, όπως και μαθήματα γλωσσών.
Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και εβραϊκό κέντρο.
