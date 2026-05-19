Σαν Ντιέγκο: Πέντε νεκροί σε επίθεση σε τζαμί, ανάμεσά τους και οι δύο δράστες- ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις ενήλικες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο τέμενος, ενώ δύο ύποπτοι, ηλικίας 17 και 19 ετών, βρέθηκαν νεκροί σε κοντινή απόσταση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι οι δύο νεαροί αυτοπυροβολήθηκαν, ενώ η έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Σκοτ Γουάλ, τόνισε ότι «δεν υπήρχαν αξιωματικοί που να εμπλέκονται στο συμβάν» και επισήμανε ότι τα στοιχεία παραμένουν «πολύ προκαταρκτικά σε αυτό το σημείο». Οι δύο ύποπτοι, όπως αναφέρθηκε από τις αρχές, ήταν 17 και 19 ετών. Ανάμεσα στα τρία θύματα και ένας φρουρός ασφαλείας. Το NBC αρχικά μετέδωσε ότι οι δύο ένοπλοι έπεσαν νεκροί από πυρά αστυνομικών. Διαφορετική η εκδοχή του CBS που μιλά για έναν νεκρό δράστη και έναν δεύτερο υπό κράτηση. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για πολλούς τραυματίες.







Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (τοπική ώρα, 21:50 στην Ελλάδα) για έναν ένοπλο κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Αυτήκοος μάρτυρας είπε ότι ακούστηκαν αρχικά πάνω από 10 πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο, και έπειτα από λίγο άλλοι τόσοι. Στην περιοχή κατέφτασε αμέσως μεγάλη δύναμη της αστυνομίας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στον αποκλεισμό δρόμων της περιοχής. Το επεισόδιο θεωρείται πλέον λήξαν.

