Axios: Πώς οι χώρες του Κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να αναβάλει την επίθεση στο Ιράν

Τι ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του το βράδυ της Δευτέρας ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει σήμερα, Τρίτη, σε επίθεση κατά του Ιράν.
Όπως ανέφερε, μετά από επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποφάσισε να αναβάλει τα σχέδιά του, καθώς - σύμφωνα με τον ίδιο - βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας αποδεκτής τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των τριών χωρών του Κόλπου 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας.
Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα ισχυρίστηκε ότι υπήρξε «ένα ενιαίο μήνυμα από τη Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Ήταν του τύπου "δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα γι' αυτό"».
Μια δεύτερη πηγή μετέφερε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους πολιτικούς συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν πως «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας τους» λόγω αντιποίνων από το Ιράν.
«Θα περιμένω 2-3 ημέρες»
Μετά την ανάρτησή του ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να περιμένει «για δύο ή τρεις ημέρες», προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφασή του.
Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή η φορά είναι «λίγο διαφορετική» από προηγούμενες περιπτώσεις που πίστευε ότι το Ιράν ήταν κοντά σε μια συμφωνία.
«Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε αν θα οδηγήσει σε κάτι», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν «χρονικές περίοδοι» κατά τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, «αλλά αυτή είναι λίγο διαφορετική».
«Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο. Την ανέβαλα για λίγο - ελπίζω, ίσως, για πάντα - αλλά πιθανώς για λίγο, επειδή είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε τι θα καταλήξουν», είπε ο Τραμπ. «Με ρώτησαν η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κάποιοι άλλοι αν μπορούσαμε να την αναβάλουμε για δύο ή τρεις ημέρες, ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας» πρόσθεσε για την απόφασή του να αναβάλει την επίθεση.
Αν και επανέλαβε την κόκκινη γραμμή του ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ πρότεινε επίσης ότι αν τα κράτη του Κόλπου ήταν ικανοποιημένα με μια ειρηνευτική πρόταση, θα ήταν και οι ΗΠΑ. Είπε ότι άλλες χώρες που δεν κατονόμασε είχαν επίσης ζητήσει να αναβάλει περισσότερες επιθέσεις.
«Μου τηλεφώνησαν αυτές οι τρεις χώρες, καθώς και άλλες, και ασχολούνται απευθείας με τον λαό μας, και αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να μπορέσουν να βρουν κάτι. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε άσχημα, θα ήμουν πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Τραμπ στην Κρίστεν Χολμς του CNN.
Ωστόσο, όπως σημειώνει το CNN, η τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν προσέφερε σημαντικές παραχωρήσεις σε ορισμένα κρίσιμα σημεία, με τις διαφωνίες σχετικά με τον πυρηνικό εμπλουτισμό να παραμένουν κεντρικής σημασίας για το μέχρι στιγμής αδιέξοδο
Η αντίδραση της Τεχεράνης
Με προκλητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Το μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης φάνηκε να χλευάζει τον Αμερικανό πρόεδρο για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος.
Με την ανάρτησή του στο X, ο Ρεζαΐ φάνηκε να χλευάζει τον Αμερικανό πρόεδρο για το γεγονός ότι έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος.
«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», έγραψε ο Ρεζαΐ.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν».
