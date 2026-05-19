Axios: Πώς οι χώρες του Κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να αναβάλει την επίθεση στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του το βράδυ της Δευτέρας ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει σήμερα, Τρίτη, σε επίθεση κατά του Ιράν.

Όπως ανέφερε, μετά από επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποφάσισε να αναβάλει τα σχέδιά του, καθώς - σύμφωνα με τον ίδιο - βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας αποδεκτής τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των τριών χωρών του Κόλπου 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας.

Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα ισχυρίστηκε ότι υπήρξε «ένα ενιαίο μήνυμα από τη Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Ήταν του τύπου "δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα γι' αυτό"».

Μια δεύτερη πηγή μετέφερε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους πολιτικούς συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν πως «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας τους» λόγω αντιποίνων από το Ιράν.

«Θα περιμένω 2-3 ημέρες»

Μετά την ανάρτησή του ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να περιμένει «για δύο ή τρεις ημέρες», προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφασή του.

Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή η φορά είναι «λίγο διαφορετική» από προηγούμενες περιπτώσεις που πίστευε ότι το Ιράν ήταν κοντά σε μια συμφωνία.

«Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε αν θα οδηγήσει σε κάτι», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν «χρονικές περίοδοι» κατά τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, «αλλά αυτή είναι λίγο διαφορετική».