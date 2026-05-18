Σαραβάλι: Ξυλοδαρμός 13χρονης- «Φοβάται να πάει σχολείο», λέει η μητέρα της- ΒΙΝΤΕΟ

«Η κόρη μου δεν θέλει να πάει στο σχολείο», λέει με η μητέρα της 13χρονης που δέχθηκε επίθεση από συμμαθήτριές της έξω από το Γυμνάσιο Σαραβαλίου.

"Είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι, τα παιδιά μου, ο άνδρας μου, εγω. Να μπει ένα τέλος στη σχολική βία. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη" προσθέτει, μιλώντας στο STAR.

Να θυμίσουμε ότι περιστατικό σημειώθηκε μεσημέρι της Παρασκευής. Η 13χρονη μαθήτρια βγήκε από το σχολείο και πήρε τον δρόμο για το σπίτι της. Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί πολύ. Τρεις συμμαθήτριές της την περίμεναν. Δύο από αυτές την πλησίασαν και άρχισαν να τη χτυπούν στο πρόσωπο. Η τρίτη σήκωσε το κινητό της και κατέγραφε.

Η Ασφάλεια Πατρών μετά την καταγγελία από την οικογένεια της 13χονης ανέλαβε αμέσως την υπόθεση. Η κινητοποίηση απέδωσε γρήγορα αποτελέσματα. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τις δύο ανήλικες που χτύπησαν το κορίτσι, ηλικίας 13 και 14 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Για την τρίτη, που κατέγραψε την επίθεση, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και αναζητείται.