Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Τι συνέβη τελικά; Τι λέει το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ;

Στα χέρια του πρωθυπουργού βρίσκεται το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ σχετικά με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα.

Το περιεχόμενο του πορίσματος, μέρος του οποίου έγινε γνωστό και από τον Alpha, δείχνει ότι το εν λόγω drone έπεσε από κάποιο πλοίο που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή και δεν βρέθηκε εκεί τυχαία.

Επιπλέον, το πόρισμα αναφέρει ότι οι χειριστές του βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, είτε πάνω σε ένα μεγαλύτερο, είτε σε μικρότερο πλοίο, ενώ η επαφή τους με το drone χάθηκε.

Το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ αναφέρει ως δεδομένο πως στόχος του drone ήταν ο σκιώδης ρωσικός στόλος, κάποια ρωσικά πλοία που πιθανότατα μετέφεραν πετρέλαιο. Το πλέον ανησυχητικό είναι πως το εν λόγω drone δεν ήταν μόνο του, ενώ ερευνάται αν υπάρχουν και άλλα.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι με την ολοκλήρωση του πορίσματος, θα κινηθούν οι διαδικασίες και για διάβημα προς την ουκρανική πλευρά.